Advocaat van ‘Protput’: “Waar is de KU Leuven? De ouders hebben hun kinderen aan de universiteit toevertrouwd”

Ook op de vierde dag van het proces over de dood van Sanda Dia krijgt de verdediging van de Reuzegommers verder het woord. Meester Bart Herman vroeg de vrijspraak voor B.P., alias ‘Protput’. “Als je bekijkt wat hij wel en niet deed, dan heeft hij volgens mij geen strafbare feiten gepleegd.” Het openbaar ministerie had voor zijn cliënt 24 maanden cel geëist.

Ook meester Herman stond bij aanvang van zijn pleidooi stil bij de perslekken en sprak over een ‘trial by media’. “In deze zaak zijn vanaf dag één grenzen overschreden. Iemand heeft het volledige strafdossier bezorgd aan de pers, met zware gevolgen. Er is daardoor een beeld ontstaan van een bende ontspoorde, amorele monsters die zo zwaar mogelijk gestraft en uitgesloten moeten worden. Wij vragen het hof om daar gevolg aan te geven.”

Hij somde vervolgens eerst op wat zijn cliënt niet had gedaan: B.P. was niet aanwezig op de doopvergadering, had nooit geürineerd op schachten, hen nooit geslagen of besmeurd, had de kranen in het kot van Sanda niet afgeplakt, was de schachten niet mee gaan wekken, had geen dieren aangekocht of onheus behandeld, geen foto’s gemaakt, had de ingrediënten voor de papjes niet gekocht en had geen opdrachten gegeven toen de schachten in de put zaten.

Doop al bezig

Wat deed hij dan wel? “Hij kwam om 14.15 uur aan in Vorselaar, toen de doop al in ‘full swing’ was. Hij vond dat Sanda er niet slechter uitzag dan de twee andere schachten en had hem flesje frisdrank gegeven. Hij was bij de visproef van een van de andere schachten aanwezig en ging dan weg. Hij hield zich voor de rest wat afzijdig”, zei Herman. “Toen Sanda naar het kampvuur werd gebracht, dacht hij nog altijd dat het goed ging komen, want hij was tijdens zijn doop ook wat onderkoeld geraakt. Toen Sanda er niet door kwam, hielp hij hem mee andere kleren aandoen en naar de auto brengen. En daar stopt het voor hem.”

“Als u dit allemaal bekijkt, dan heeft hij volgens mij geen strafbare feiten gepleegd. Hij heeft geen vispapjes gemaakt of vissaus toegediend of bevelen daartoe gegeven. Niemand wist ook dat die vissaus schadelijk kon zijn. Hij is niet de man van de vernederingen, van het slaan en schoppen of van plassen op iemand. Dieren heeft hij evenmin kwaad gedaan. Van zodra hij wist dat Sanda er erg aan toe was, heeft hij gedaan wat hij kon.”

KU Leuven

Het feit dat hij de vrijspraak vraagt, betekent volgens meester Herman niet dat zijn cliënt zich niet schuldig voelt. “Duizend keer heeft hij vervloekt wat er is gebeurd. Hij beseft goed dat hij op veel vlakken anders en beter had moeten doen. Hij is ook diep geraakt door het verdriet van de familie en zou niets liever willen dan de klok te kunnen terugdraaien. Hij zal de dood van Sanda de rest van zijn leven met zich meedragen. Hij heeft geprobeerd om contact te zoeken met de familie om zijn excuses over te maken.”

Meester Herman was tot slot nog van mening dat ook andere instanties en personen boter op hun hoofd hebben. “Waar is de KU Leuven? De ouders hebben hun kinderen aan de universiteit toevertrouwd. Die casht hun geld, biedt onderwijs aan, maar als er iets fout loopt, worden de handen in de lucht gestoken. Waar zijn ook de voorgangers van de beklaagden? De bedenkers van het doopdraaiboek, die het nodig vinden om die traditie voort te zetten. Waar zijn de concurrerende studentenclubs? Er zijn er die exact dezelfde rituelen doen, alleen hebben zij geluk dat er nog niets is fout gelopen. Zij moeten zich allemaal niet verantwoorden en hun rol blijft onderbelicht.”

“Geen brandmerk”

Herman spreekt van een ‘gepaste straf’. Die gepaste straf moet een “een soort betaling aan de maatschappij zijn en gericht op resocialisatie”. De straf moet volgens Herman duidelijk zijn en eindig zijn. “Het mag geen brandmerk zijn. Ik was bijzonder geschokt dat meester Mary dit woord in de mond nam en sprak dat er publieke blootstelling moest zijn van deze mensen. Wat bedoelt hij daarmee? Moeten die foto’s groot in kleur in de krant komen? Met hun adres erbij? Hun job? Moeten er posters worden uitgehangen met telefoonnummers en e-mailadressen?”

De advocaat verwijst ook naar het TikTok-filmpje dat woensdag werd rondgestuurd waarin de namen van de Reuzegommers bekend werden gemaakt. Daarin stond: “De censuur is gedaan. Vanaf vandaag. Eén per één zullen jullie worden aangepakt en iedereen zal jullie identiteit kennen. Jullie gezichten, ouders, broers, zussen worden exposed.”

“Hier gaan drama’s van komen. Alstublieft. Iedereen die daaraan meewerkt en op dat pad wandelt, acht ik persoonlijk verantwoordelijk voor drama’s die gaan gebeuren. Denk twee keer na.”

Zelf aan het woord

B.P. kreeg na het pleidooi van zijn advocaat zelf het woord en richtte zich tot de nabestaanden van Sanda Dia. “Ik heb jullie veel pijn gedaan en dat spijt me oprecht. Ik hoop dat het na dit proces voor jullie iets makkelijker zal gaan. Ik sta open voor contact. Als jullie nog met vragen zitten, of als ik jullie kan helpen, zal ik dat doen. Hetzelfde geldt voor de vrienden. Jullie zagen hem heel graag, wij ook.” Ook aan de twee andere schachten bood hij zijn verontschuldigen aan. “Het spijt me voor de hel waar jullie zijn doorgegaan.”

Intussen is het ook al duidelijk geworden dat het proces vrijdag niet zal afgelopen zijn. Er wordt daarom op maandag een extra dag voorzien.