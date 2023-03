VIDEO. Voetballen is ook zorg dragen voor elkaar: Union Berlin-verdediger knoopt de schoenveters van tegenspeler

Wanneer Wolfsburg op het uur een hoekschop wilde nemen, moest scheidsrechter Robert Schröder even wachten tot Niko Gießelmann de schoenveters van Wolfsburg-spits Omar Marmoush vakkundig had geknoopt. De Duitse verdediger van Union Berlin merkte op dat Marmoush dat zelf niet goed kon omdat hij een blessure aan de hand heeft. De Egyptenaar bedankte hem met een omhelsing. Of Gießelmann donderdagavond even lief zal zijn voor het Belgische Union valt nog af te wachten… Beide teams kijken elkaar in het Lotto Park in de ogen voor de return in de Europa League, nadat de heenmatch op 3-3 was geëindigd.

De beelden: