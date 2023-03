Vier jaar cel voor verpleger die kwetsbare patiëntes verkrachtte: “Terwijl zij helse pijn leden, betastte hij hun borsten”

Ongepaste opmerkingen en nog minder gepaste gedragingen. In vijf kwetsbare patiëntes, sommige zelfs minderjarig, zag verpleger G.H. (44) uit Ieper het perfecte slachtoffer voor zijn wanpraktijken. De verpleger bracht ook koortsthermometers anaal in, terwijl dat niet nodig was. Hij trok ook de slip bij vrouwen naar beneden en wreef bij zijn slachtoffers over de billen, borsten en geslachtsdelen. Vier van de vijf feiten gebeurden toen patiëntes met hem alleen waren op de spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

De rechtbank in Ieper veroordeelde de man nu zowel voor verkrachting als aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging. H. kreeg een celstraf van vier jaar, waarvan de helft met uitstel. De man moet zich laten begeleiden voor zijn problematieken. Daarnaast wordt hij ontzet uit de rechten. Zo mag hij geen gezagsfunctie uitvoeren bij minderjarigen en mag hij 15 jaar lang niet in de zorg werken.

Het Openbaar Ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding, maar de rechter ging er niet op in. Volgens haar was er geen er weinig risico op recidive en was er geen vluchtgevaar. Zijn advocaat had daarvoor gewezen op zijn gunstig strafverleden, de begeleiding die hij nu al volgt en de positieve verslagen van de justitie-assistent.

Contactverbod met slachtoffer

De man kreeg ook een contactverbod opgelegd met Lynn De Pelsmaeker (35), die een schadevergoeding van 2.267,5 euro krijgt. Het was zij die de feiten aan het licht bracht. Zij verblijft in een woonzorgcomplex in Geluwe en lijdt aan een bindweefselziekte. De verpleger betastte haar borsten twee minuten lang, terwijl zij aan het creperen was van de pijn. Zij diende daarvoor klacht in bij het gerecht. (Lees verder onder de foto)

Lynn is ook een van de slachtoffers. — © ptb

“Ik ben opgelucht dat justitie deze zaak ernstig heeft genomen. De zorgorganisaties hebben de slachtoffers niet gesteund en hun verhaal weggewimpeld”, reageert De Pelsmaeker op het vonnis. “Zelfs tot op vandaag is het een onderwerp waar niet over gesproken wordt. Ik kan alleen maar toejuichen dat justitie dit heeft rechtgezet door onze stem te horen en te geloven. Daders stoppen zou niet enkel de verantwoordelijkheid van slachtoffers moeten zijn. Ik hoop dat hij door zijn therapeutisch traject mij en eventueel de andere slachtoffers ooit in de ogen kan kijken om zich te verontschuldigen voor het leed dat hij heeft veroorzaakt.”

Puzzelstukjes vallen in elkaar

Tijdens de pleitzitting op 16 februari nam ook Francine Six het woord. Zij is de mama van de 29-jarige Isaura, die ook misbruikt werd door de zorgkundige. De jonge vrouw stapte na de feiten uit het leven. “Op de spoedafdeling moest mijn dochter geholpen worden. Maar uitgerekend daar kwam ze in aanraking met die man en betastte hij haar borsten en buikstreek. Door alles wat ze met hem meemaakte, liep Isaura een trauma op. Sindsdien vertrouwde ze geen enkele man meer. Tijdens het onderzoek vielen voor mij alle puzzelstukjes in elkaar en begrijp ik waarom ze uiteindelijk uit het leven is gestapt.” (Lees verder onder de foto)

Francine Six, de moeder van Isaura. — © ptb

Het Openbaar Ministerie had het ook over nog een ander slachtoffer. “Bij een kwetsbare vrouw, die kampte met automutilatie, trok hij de pleisters van de snijwonden op haar billen”, vertelde de aanklager. “Hij vroeg of ze het leuk vond geslagen te worden, en of ze kickte op pijn. Tweemaal trok hij haar slip naar beneden en probeerde hij haar T-shirt uit te trekken. Hij maakte duidelijk misbruik van de kwetsbaarheid van de slachtoffers.” (Lees verder onder de foto)

De Ieperse Isaura (29) was een van de slachtoffers. — © IF

De dader sprak in de vorige zitting zijn spijt en schaamte uit zelf verklaarde spijt te hebben en zich diep te schamen. “Ik wens me te verontschuldigen en beloof ook nieuw werk te zoeken buiten de zorg”, klonk het.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.