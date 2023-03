Spectaculaire beelden tonen ‘botsing’ van Amerikaanse drone met Russische straaljagers

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft beelden vrijgegeven waarom te zien is hoe de Amerikaanse drone die neergestort is boven de Zwarte Zee onderschept wordt door twee Russische gevechtsvliegtuigen. Daarna volgt een botsing, waarop de drone neerstort.

Op de videobeelden is te zien hoe de eerste straaljager brandstof op de drone probeert te dumpen om hem tegen te houden, waarna een tweede vliegtuig in beeld komt dat hetzelfde probeert. Uiteindelijk vliegt het rakelings langs de drone en is de impact van een botsing duidelijk merkbaar en valt het signaal weg.

LEES OOK. Waarom de Russen absoluut neergestorte drone willen vinden, en dat voor de Amerikanen een ramp zou zijn

De spanningen tussen Rusland en de VS zijn sinds dinsdag nog meer gespannen dan voordien. Het Amerikaanse leger beschuldigt er de Russen van de Amerikaanse MQ-9-drone dinsdagochtend te hebben onderschept boven de Zwarte Zee. Een van de twee Russische gevechtsvliegtuigen zou tegen de propeller - die zich achteraan de drone bevindt - gebotst zijn, waarna het Amerikaanse leger zich genoodzaakt zag het onbemande toestel te laten neerstorten in de Zwarte Zee.

Moskou ontkent dan weer verantwoordelijk te zijn voor de crash van het toestel. Russische toestellen hebben de drone wel onderschept, maar geen boordwapens gebruikt of contact gehad met de Reaper, stond dinsdag in een verklaring van het Russische ministerie van Defensie dat via het staatspersagentschap TASS werd verspreid.

Woensdag vond telefonisch overleg plaats tussen de Amerikaanse en Russische ministers van Defensie, maar meer dan het verkondigen van elkaars standpunt lijkt daar niet gebeurd te zijn. Op de vrijgegeven beelden kwam nog geen reactie vanuit het Kremlin.