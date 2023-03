Jambon: “Nieuw concept voor grote boekenbeurs is klaar om te landen”

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon toont zich voorzichtig optimistisch over de organisatie van een nieuwe grootschalige boekenbeurs in Vlaanderen. Volgens Jambon lopen er gesprekken tussen uitgevers en boekhandels en gaan die de goede kant op. “Het momentum is daar om te landen, met een nieuw concept, met alle betrokken spelers”, zo antwoordde Jambon in het Vlaams Parlement op een vraag van Open VLD-parlementslid Stephanie D’Hose.

De traditionele Boekenbeurs in Antwerpen vond voor het laatst plaats in 2019 en lokte toen ruim 123.000 bezoekers. In 2020 kon de beurs niet doorgaan door de coronacrisis en in 2021 ging organisator Boek.be failliet. Daarmee kwam een einde aan een traditie van ruim 80 jaar.

Uit de as van de beurs herrees in Antwerpen “LEES! Het Boekenfestival”, dat in 2021 24.000 bezoekers over de vloer kreeg, maar geen tweede editie kende. Daarnaast was er Boektopia in Kortrijk, dat vorig jaar 28.000 bezoekers lokte.

Terug naar Antwerpen

Onlangs liet Kris Hoflack van Standaard Uitgeverij bij Kanaal Z verstaan dat er onder uitgevers en boekhandels een consensus groeit om de boekenbeurs terug naar Antwerpen te brengen. Volgens hem kan alleen een grote centrumstad als Antwerpen voldoende bezoekers waarborgen.

Minister van Cultuur Jan Jambon bevestigt dat er gesprekken lopen en dat het dossier stilaan klaar is voor de landing. “Ik wil geen vooraankondiging doen en het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Maar het is tijd om het landingsgestel uit te klappen”, dixit Jambon. Over een eventuele terugkeer naar Antwerpen in 2023 kon of wilde hij nog niets kwijt.

Eerder liet Kris Hoflack al verstaan dat een terugkeer niet voor deze herfst zal zijn. “Er loopt een contract met Kortrijk waar we niet zomaar onderuit kunnen. Maar ik ben wel voorzichtig optimistisch dat het voor een van de volgende jaren zal zijn.”