Thierry Henry dan toch bondscoach? “Franse voetbalbond ziet Henry als kandidaat voor nationale vrouwenelftal”

Leidt Thierry Henry straks de Franse nationale vrouwenploeg? — © Action Images via Reuters

Corinne Diacre betaalde vorige week het gelag voor de extrasportieve malaise bij de Franse nationale vrouwenploeg. Meerdere speelsters wilden niet meer doorgaan met haar en uitten dan ook hun ongenoegen. Met het WK voor vrouwen dat in juli van start gaat geen ideale situatie bij Frankrijk, dat als een van de grootste kanshebbers geldt.

De voetbalbond wil daarom zo snel mogelijk een vervanger aanduiden. Luidens L’Equipe zou daarbij de naam van Thierry Henry de ronde doen. Of de Fransman en voormalige assistent van de Rode Duivels ook interesse toont in de vacante positie, is niet geweten.

Als Henry effectief zou worden aangewezen als bondstrainer, dan zal het de eerste keer sinds 2021 zijn dat de voormalige spits van onder meer Arsenal en Barcelona T1 wordt. Tussen 2018 en 2021 was hij gedurende twee korte periodes de man die de lijnen uitzette bij AS Monaco en het Amerikaanse Montreal Impact.

De voetbalbond zou volgens RMC Sport ook nog zijn oog laten vallen hebben op Patrice Lair, Gerard Precheur, Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand en Hervé Renard.