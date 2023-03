“Ze knipperde niet eens bij haar arrestatie”: wie is Maria Licciardi, de “godmother” van de Napolitaanse maffia die 12 jaar cel krijgt?

De 71-jarige Maria Licciardi werd woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en acht maanden. De vrouwelijke maffiabaas stond aan het hoofd van de Camorra, de Napolitaanse vleugel van de Italiaanse maffia. Jarenlang was ze één van de meest gezochte criminelen in Italië. Wie is ze en hoe groeide ze uit tot een beruchte maffiabazin?

Maria Licciardi is “verantwoordelijk voor meer dan 100 moorden”, volgens Giuseppe Misso, een andere maffiabaas binnen de Camorra. En “is veel gevaarlijker dan Matteo Messina Denaro (één van de leiders binnen de Siciliaanse maffia, red.)”. Ze werd dan wel ‘la piccoletta’ of ‘de kleine’ genoemd, omwille van haar kleine gestalte, maar was een grote naam binnen de organisatie. Ze had er jarenlang de touwtjes in handen en zou ingestaan hebben voor heel wat belangrijke beslissingen, het contact met andere maffiosi en de kassa.

Licciardi toonde geen genade aan wie haar in de weg stond. In 1997 beval ze bijvoorbeeld de moord op 14 rivalen om de dood van haar neef te wreken. Ze stond bekend voor die meedogenloosheid en haar uitzonderlijke intelligentie en kalmte. Toen de politie haar in augustus 2021 kon arresteren, “knipperde ze niet eens”, volgens het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA. Na een hele tijd in voorhechtenis is ze nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar wegens deelname aan een criminele organisatie, afpersing en geweldpleging.

Licciardi-clan

Maria Liccicardi behoort tot de Licciardi-familie, een bekende familieclan in Napels, die haar broer Gennaro stichtte. Samen met zo’n 20 andere misdaadfamilies vormen zij de Camorra. Nadat Gennaro in 1994 stierf en Maria’s andere broers, Pietro en Vincenzo, in de gevangenis belandden, nam zij de leiding van de clan op zich.

De Licciardi-clan kwam als één van de overwinnaars uit de grootschalige bloedvete die aan het begin van deze eeuw uitbrak tussen verschillende rivaliserende clans in de streek. In Napels viel toen de ene dode na de andere. Ook Licciardi deinsde er niet voor terug tegenstanders te laten vermoorden, onder wie de veertien betrokkenen bij de moord op haar neef Vincenzo Esposito.

Maar ze wist wanneer samenwerking meer in haar voordeel speelde dan conflict. De Licciardi-familie vormde samen met twee andere machtige families, de Contini en de Mallardo, de Secondigliano-alliantie, waar Licciardi aan het hoofd stond. De machtige alliantie controleerde grote delen van Napels en stond in voor drugshandel, de namaak van luxeproducten en heel wat afpersing. Licciardi sloeg er ook in de andere clans binnen de Camorra te overtuigen om het gebied te verdelen om territoriale conflicten te beperken.

LEES OOK. Colombia uitgezet, gewapend betrapt in Brasschaat en gezocht door de FBI, Zweedse gangster riskeert vier jaar cel in Antwerpen (+)

Eén van de meest gezochte criminelen

Maria Licciardi was lang deel van de top 30 meest gezochte criminelen in Italië, maar de politie kreeg de beruchte maffiabazin, die sinds juni 1999 op de vlucht was, maar niet te pakken. In juni 2001 kon ze uiteindelijk gearresteerd worden, toen ze met de auto onderweg was in de buurt van Napels. Ze beweerde toen een “gewone huisvrouw” te zijn die “drugs haat”. Maar de rechter geloofde haar verhaal niet en ze ging voor acht jaar naar de gevangenis voor maffiagerelateerde misdaden. Toen ze in 2009 vrijkwam, nam ze terug een leidende rol op binnen de Napolitaanse maffia.

In 2019 volgde opnieuw een reeks arrestaties binnen haar alliantie, maar Licciardi wist daaraan te ontsnappen. In augustus 2021 werd ze echter opnieuw opgepakt op de luchthaven Rome Ciampino. Ze zou naar haar dochter in Spanje hebben willen trekken. Ze kocht een enkel vliegticket, “de eerste stap om opnieuw onder te duiken”, volgens de autoriteiten. Ondertussen heeft ze haar straf gekregen en gaat ze terug voor vele jaren de gevangenis in.