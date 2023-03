Twintig banen bedreigd bij Henegouwse site Dow Chemical

De directie van Polyol in het Henegouwse Tertre (Saint-Ghislain) heeft donderdag op een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat ze twintig banen wil schrappen. Dat meldt de lokale afdeling van de socialistische vakbond. Het gaat om tien arbeiders en tien bedienden van het bedrijf dat nu zowat 50 werknemers telt. Polyol is een dochter van de Amerikaanse chemiereus Dow Chemical, die in januari een wereldwijd herstructureringsplan aangekondigd had.