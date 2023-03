Wereldwijde aanbod cocaïne op recordhoogte, België een van belangrijkste invoercentra

België, Nederland en Duitsland zijn de belangrijkste invoercentra voor cocaïne in West-Europa geworden. Dat wordt nogmaals bevestigd in een rapport dat het VN-bureau voor drugs- en criminaliteit (UNODC) donderdag in Wenen heeft voorgesteld.

“Noordzeehavens zoals Antwerpen, Rotterdam en Hamburg stellen de traditionele invoerbestemmingen in Spanje en Portugal in de schaduw”, zegt de organisatie in een rapport over de wereldwijde illegale cocaïnemarkt. Volgens de VN-deskundigen kan de Noordzeeroute ook hebben bijgedragen tot de grotere verspreiding van cocaïne in Europa.

In vele regio’s van de wereld is de vraag naar de drug de afgelopen tien jaar gestegen. Maar het VN-bureau toont zich ook bezorgd over de toegenomen teelt van cocaplanten. Na een dip tijdens de coronapandemie is er opnieuw sprake van een stijging met 35 procent. De hoeveelheid grond die in Zuid-Amerika gebruikt wordt voor de teelt is gestegen tot meer dan 300.000 hectare. Bovendien heeft ook de vooruitgang bij de chemische verwerking van de cocaplant tot cocaïne bijgedragen tot de stijging van de productie.

“De toename van het wereldwijde cocaïneaanbod zou ons allen in een hoge staat van paraatheid moeten brengen”, zegt UNODC-directeur Ghada Waly.

Ten slotte wordt in het rapport gewezen op een impact van de oorlog in Oekraïne op de drugroutes. “Het is waarschijnlijk dat buitenlandse criminele groepen”, die vroeger Oekraïense havens gebruikten om controles in West-Europa te vermijden, “hun activiteiten verplaatsen naar andere havens aan de Zwarte Zee in Roemenië of Bulgarije.”