Serge Tabekou is alweer weg bij Lierse

Het nog tot juni lopende contract van Serge Tabekou bij tweedeklasser Lierse is in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club woensdagavond bekend.

De 26-jarige flankspeler was nog maar sinds vorige zomer aan de slag op het Lisp en kiest nu voor een buitenlands avontuur. Bij Lierse was hij in 25 duels goed voor zeven doelpunten en vijf assists.

“Serge Tabekou kiest met onmiddellijke ingang voor een buitenlands avontuur dat onze club niet in de weg wou staan”, klinkt het bij de club. “Met nog zeven eindrondewedstrijden voor de boeg is het de uitgelezen kans om andere spelers kansen en speelminuten te geven.”

Vijfvoudig Kameroens international Tabekou maakte zijn profdebuut in de hoogste Belgische voetbalafdeling bij AA Gent. Nadien kwam hij ook uit voor OH Leuven, Union Sint-Gillis en Moeskroen. De Henegouwers verhuurden hem vorig seizoen aan de Turkse tweedeklasser FK Manisa.