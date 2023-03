OPROEP. Heb jij ervaring met een niet-erkende borstkliniek?

Wie behandeld wordt in een erkende borstkliniek heeft grotere overlevingskansen na een borstkankerdiagnose. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg. Het Nieuwsblad is nu op zoek naar vrouwen die behandeld worden/werden in zo’n niet-erkend centrum. Zit je met vragen of zorgen? Of ben je net heel tevreden? Laat het ons weten.

Een op de zeven vrouwen in ons land zal ooit de diagnose krijgen. Goede zorg is daarom van enorm belang. En kennelijk haal je die best, aldus een nieuwe studie, bij een erkende borstkliniek. Wie behandeld wordt bij een niet-erkende borstkliniek heeft tot 30 procent meer risico op overlijden binnen de vijf jaar. Om en bij 1 op 5 vrouwen die de diagnose krijgt, wordt in zo’n niet-erkend centrum behandeld.

Behoor je tot die vrouwen? Of ben je een nabestaande van een persoon die zich liet behandelen in zo’n niet-erkend centrum? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

