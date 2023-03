Een 10 op 10 voor Gift Orban: welke spelers kregen ooit nog een tien van het Nieuwsblad?

Voor zijn bewerking van de Europese kwalificatie voor AA Gent met drie goals in drie minuten en 25 seconden kreeg Gift Orban woensdag een tien als beoordeling van onze voetbalredactie. Een vijfsterrenprestatie want 10 op 10 is hoogst uitzonderlijk. Wie ging hem voor?

Die beoordeling is hoogst uitzonderlijk. Hierbij een overzicht van de eerdere tienen in het Nieuwsblad.

Mbark Boussoufa heeft op 2 april 2006 Club Brugge uitgekozen om zijn beste wedstrijd ooit te spelen. De aanvaller van AA Gent draait Birger Maertens helemaal dol en bezegelt met 4-1 het lot van de later ontslagen Jan Ceulemans.

Goran Ljubojevic mocht op 30 september 2006 tien minuten invallen met Genk op Anderlecht. De Limburgers leidden met 1-2, maar stonden op het punt te kraken. Ljubojevic maakte met twee goals korte metten met paars-wit en het werd 1-4.

Ahmed Hassan ontbindt op 3 maart 2007 al zijn duivels. De Egyptenaar degradeert elke speler van tegenstander Charleroi tot lantaarnpaal en scoort bovendien een hattrick in de 3-2-zege.

Bryan Ruiz draait in de wedstrijd Gent-Lokeren op 10 december 2007 de Waaslanders tureluurs en bekroont dat met drie goals. Pikant vooral omdat Georges Leekens, op dat moment trainer van Lokeren maar het seizoen voordien van AA Gent, Ruiz bij de Buffalo’s systematisch negeerde.

Bryan Ruiz deed het hart van de Gent-fans regelmatig sneller slaan. — © BELGA

Zlatan Ibrahimovic speelt op 23 oktober 2013 met PSG op Anderlecht in de groepsfase van de Champions League. PSG vernedert Anderlecht met 0-5 en de Zweedse spits scoort vier keer, elk doelpunt kwam in aanmerking voor het referendum Doelpunt van het Jaar.

Een van de vier pareltjes van ‘Ibra’. — © Corbis via Getty Images

Mat Ryan stopt namens Club Brugge op 27 november 2014 alles wat er te stoppen valt in de Europa League tegen Torino. Daardoor blijft de stand 0-0 en zet Club een belangrijke stap richting overwintering.

Jean-François Gillet pakt op 4 oktober 2015 drie strafschoppen op Anderlecht waardoor de stand 1-1 blijft. Praet, Okaka en Tielemans geraken in de reguliere speeltijd niet voorbij de doelman van KV Mechelen.

José Izquierdo is op zondag 8 mei 2016 met Club Brugge op jacht naar de eerste titel in elf jaar. Titel- en historische rivaal AA Gent is op alles voorbereid, maar de Colombiaan is niet te stoppen. 1-4 en de titel is voor blauw-zwart zo goed als binnen.

José Izquierdo had een groot aandeel in de Brugse titel van 2015/16. — © BELGA

De Rode Duivels zijn op 6 juli 2018 in de kwartfinale van het WK zwaar underdog tegen Brazilië. Ze spelen echter stuk voor stuk de wedstrijd van hun leven en schakelen de WK-favoriet uit. Beloond met een tien voor elke Duivel.

Kevin De Bruyne speelt met de Rode Duivels op 9 september 2019 een EK-kwalificatiewedstrijd in Schotland. De middenvelder is weergaloos, bekroont zijn prestatie met drie assists en een doelpunt in de 0-4-zege.

Michael Frey is niet te stoppen met Antwerp op Standard op 8 augustus 2021. Rood-wit wint met 2-5 en de Zwitserse spits scoort vijf keer voor de Great Old.

Simon Mignolet staat op 12 oktober 2022 bij Club Brugge in het doel in de cruciale wedstrijd in de groepsfase van de Champions League op het veld van Atlético Madrid, het jaar voordien nog CL-kwartfinalist. De doelman van Club stopt alles, zelfs met zijn hoofd. Club plaatst zich dankzij de 0-0 voor het eerst in zijn geschiedenis voor de tweede ronde van de Champions League.