Opnieuw betogen tienduizenden mensen op straat in Griekenland na treinramp, rellen in Athene

Meer dan twee weken na het grote treinongeval in Griekenland, zijn donderdag in de hoofdstad Athene opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren. Een staking legt ook een groot deel van het openbaar vervoer plat.

In het centrum van de Griekse hoofdstad vinden verschillende manifestaties plaats. In de buurt van het parlement zijn er ook opstootjes tussen de politie en een deel van de betogers. Demonstranten hebben molotovcocktails gegooid naar de politie, die reageerde met traangas en stungranaten. In de buurt van de universiteit worden vuilnisbakken in brand gestoken en winkelruiten ingegooid.

Manifestanten hadden zich rond de middag ook aan het hoofdkantoor van de spoorwegmaatschappij Hellenic Train verzameld. Er werd onder meer “moordenaars” geroepen.

Ook de universiteitsstad Thessaloniki, waar heel wat slachtoffers van de treinramp vandaan kwamen, vormt donderdag het toneel van nieuwe protesten. “We zullen niet ophouden met de straat op te gaan totdat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze tragedie worden gestraft”, zegt de filosofiestudente Zoe Konstantinidou.

Openbaar vervoer

Intussen ligt ook een groot deel van het openbaar vervoer in Griekenland plat door een stakingsoproep van de vakbonden. Onder meer het spoorverkeer wordt getroffen. Alle boten die het vasteland met de eilanden verbinden, blijven 24 uur lang aangemeerd. Ook de meeste vliegtuigen blijven op het tarmac staan.

Bij een frontale botsing tussen twee treinen, waren op 28 februari in Griekenland 57 mensen om het leven gekomen. De stationschef van Larisa had een trein het verkeerde spoor opgestuurd. Maar onderzoek wijst uit dat ook de verwaarloosde spoorinfrastructuur en de politieke onbekwaamheid om dit aan te pakken mee aan de basis van de ramp liggen.