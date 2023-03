Antwerpse politici reageren op verwijderen van ‘woke portretten’ uit Arenberg: “Bij N-VA zijn ze toch echt de trappers kwijt”

Dat Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) enkele foto’s van fotograaf Mous Lamrabat in de trappenhal van de Arenbergschouwburg liet verwijderen om weer plaats te maken voor de oorspronkelijke historische schilderijen, kan niet op goedkeuring rekenen van coalitiepartner Vooruit. “Dit is choquerend”, vindt Vooruit-gemeenteraadslid Tatjana Scheck, tevens bestuurslid van de Arenberg. En zij staat lang niet alleen met die mening.

De portretten van Lamrabat, met onder meer een vrouw met een sluier erop, moeten nu elders in het gebouw worden gehangen. Voor Ait Daoud en N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens was het vervangen van de historische schilderijen een vorm van ‘cancelcultuur’.

Vooruit-raadslid Tatjana Scheckziet dat anders. “Dit is geen kwestie van erfgoed”, meent Scheck. “Het is net goed dat dergelijke zaken mee evolueren met de samenleving, en er meer kleur wordt gegeven aan de hal met plechtige statieportretten. Bovendien moeten we de autonomie van de kunsten en de artistieke vrijheid behouden.”

“Gevaarlijk precedent”

Scheck gaat verder: “Het is des te pijnlijker omdat het hier om werk gaat van een Belgische kunstenaar met internationale bekendheid. Zijn foto’s zijn ook niet politiek. Dit is toch een gevaarlijk precedent. Ik ga dit bij de volgende raad van bestuur aanklagen.”

Scheck stelt dat het om een eenzijdige beslissing van het stedelijke kabinet Cultuur gaat, en dus niet om een door het volledige schepencollege gedragen maatregel. Ze wil de kwestie aankaarten op de volgende raad van bestuur van de Arenberg.

Karim Bachar, Vooruit-schepen van Gelijke Kansen en Integratie, benadrukt via Twitter dat dit “géén beslissing van het Antwerps college is”. Volgens Bachar komt het ook niet aan het stadsbestuur toe om hierover te beslissen. “Deze zogenaamde anti-woke discussie leidt enkel tot meer polarisatie, erg jammer.” (Lees verder onder de tweet)

Vooruit staat niet alleen met zijn kritiek op de beslissing van de Antwerpse schepen van Cultuur Ait Daoud. PVDA-fractieleider Peter Mertens spreekt van “erfgoedhypocrisie” op Twitter. “Wanneer Fernand Huts een veranda op de Boerentoren wil zetten, wordt hij op applaus onthaald en moet de stadsbouwmeester hem ondersteunen. Wanneer in een trappenhal van een schouwburg vier schilderijen worden vervangen, komt de censuurcommissie boven”, aldus Mertens.

Ook Mertens vreest verregaande “politieke inmenging in de Antwerpse cultuur”. Hij haalt ook de heisa rond het afkeuren van het stadsgedicht van Ruth Lasters. “En dat allemaal voor een schijndebat op boekbestelling van BDW”, zo verwijst hij naar het recente uitgebrachte pamflet van Bart De Wever waarin de burgemeester uithaalt naar alles wat naar woke ruikt. (Lees verder onder de tweet)

Kleingeestige partij

Bij de grootste oppositiepartij Groen springen zowel fractieleidsterIlse Van Dienderen, Antwerps voorzitter Bogdan Vanden Berghe als gemeenteraadslid Niel Staesop de barricaden.

“Bij de N-VA zijn ze toch echt de trappers kwijt. Kunst is van alle tijden, niet alleen van de 16de eeuw. #projectsubsidiescultuur”, tweet Van Dienderen. “Zouden ze bij stadsbestuur niet weten dat geschiedenis niet eindigt in de 16de eeuw?”, zo slaat Vanden Berghe op eenzelfde trom. “In plaats van zich te moeien met inhoudelijk project van de schouwburg, zou ze beter zorgen voor ernstig cultuurbeleid met nodige middelen in Antwerpen.” (Lees verder onder de tweet)

Raadslid Niel Staes begint een patroon te zien, na het ‘cancelen’ van het stadsgedicht van Ruth Lasters. “Schepen Ait Daoud tackelt nog eens het vrije woord. Tweede rode kaart op een half jaar. Dit keer op voorzet van een partijgenoot die het niet kan verkroppen dat kunst in Antwerpen ook divers en hedendaags is. Wat een kleingeestige partij.” (Lees verder onder de tweet)

Voormalig Groen-partijvoorzitter Meyrem Amaci neemt eveneens het woord “tristesse” in de mond. “#ruiktnaarcensuur”, voegt ze er nog aan toe. (Lees verder onder de tweet)

Cancel culture

Maar de kritiek beperkt zich niet enkel tot de linkerzijde. Ook Antwerps Vlaamse parlementslid Orry van de Wauwer (CD&V) vindt het verwijderen van de foto’s van Mous Lamrabat in de trappenhal van de Arenbergschouwburg onbegrijpelijk. “Het is Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) die zich schuldig maakt aan cancel culture”, zegt Van de Wauwer.

Van de Wauwer meent dat de portretten niks met ‘woke’ van doen hebben. “Dit is mooie combi hedendaagse - klassieke kunst, cultuurhuis als Arenberg is daar perfect voor. Kunst leeft, is niet statisch, toont zo tijdsgeest.” In een Twitterdraadje vindt hij de foto’s van Lambrabat een perfecte toevoeging zijn om de evolutie van kunst en Antwerpen als stad uit te beelden.

De CD&V-politicus meent dat deze ingreep het ware gelaat van N-VA toont. “N-VA heeft geen interesse in hedendaagse cultuur” en hij vindt dat de partij een “imaginaire woke-strijd voert”. (Lees verder onder de tweet)

Poke naar woke

Ook voormalig Vlaams minister van CultuurSven Gatz (Open Vld) gaf zijn boude mening op Twitter. “Nieuw dieptepunt. Sommigen forceren kunstmatig de poke naar woke. Laat die oude en nieuwe portretten toch gewoon naast elkaar hangen, dan worden ze misschien vriendjes. Traditie leeft enkel verder als ze evolueert.” (Lees verder onder de tweet)

Wie minder rouwig is om het verwijderen van de vier moderne portretten uit de monumentale trappenhal is Vlaams Belang. Fractieleider Sam Van Rooy vindt immers het argument dat de portretten de nieuwe diversiteit van de stad weerspiegelen “klinkklare onzin”. “Twee van de vier foto’s bevatten een vrouw die gehuld is in de islamitische sluier en één foto bevat een vrouw die gehuld is in iets dat zeer sterk lijkt op de islamitische sluier.…”