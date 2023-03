De bom barst bij Raphaël in ‘Boer zkt vrouw’: “We willen allemaal naar huis”

‘Boer zkt vrouw’ eindigde afgelopen zondag met een cliffhanger. Jolyn betrapte boer Raphaël en Jasha in zijn caravan en het lijkt erop dat het heel gezellig was. Zo gezellig dat de twee andere dames stante pede hun koffers pakken. Dina Tersago moet tussenkomen om de situatie uit te klaren. “We willen allemaal naar huis”, klinkt het bij de dames.

Gooikenaar Raphaël lijkt een voorkeur te hebben voor Jasha, en daar kunnen Jolyn en Katrijn niet mee lachen. Wanneer ze vermoeden dat de twee de nacht samen doorbrachten in de caravan, pakken ze ’s ochtends vroeg hun koffers om naar huis te vertrekken. Dina wordt opgebeld voor een groepsgesprek waarin de gemoederen flink oplaaien.

“Ik wil gewoon in mijn auto stappen en naar huis rijden”, zegt Jasha wanneer haar kant van het verhaal wordt gevraagd. “We willen allemaal naar huis nu”, beaamt Katrijn. En Raphaël, die is zo boos dat hij zijn caravan in het maïsveld zou kunnen gooien. Dina heeft niet gelogen toen ze een heftig seizoen beloofde.

‘Boer zkt Vrouw’, zondag om 19.55 uur op VTM en VTM GO.