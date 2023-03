Ondanks alle paniek verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente tot 3,5 procent

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente met 50 basispunten. Het belangrijkste rentetarief in de eurozone staat nu op 3,5 procent. Het is al de zesde keer in acht maanden tijd dat de ECB de rente optrekt.

De twijfel was groot, over wat de ECB zou doen. Iedereen ging er tot voor kort uit dat de ECB de rente opnieuw met 0,5 procentpunt zou verhogen. Tot vorige week, want toen kwam Silicon Valley Bank in zwaar weer terecht door verliezen op haar obligatieportefeuille, wat de vrees voor een nieuwe bankencrisis voedde.

De ECB vindt toch dat de inflatie toch nog te lang te hoog blijft, wat een nieuwe renteverhoging met 0,5 procentpunt verantwoordt. De beleidsrente staat nu op 3 procent. Volgens haar nieuwe inflatieprojecties zou de inflatie in 2023 op 5,3 procent uitkomen, 2,9 procent in 2024 en 2,1 procent in 2025.

De vrees voor te hoge inflatie is dus groter dan die voor een nieuwe bankencrisis. Dat laatste werd gisteren op de beurs aangewakkerd toen ook het Zwitserse Credit Suisse financiële problemen opbiechtte en het aandeel vervolgens zwaar kelderde. Bankaandelen in geheel de wereld gingen hierna fors lager op de beurs. Er was daardoor een vlucht naar vastrentende producten zoals obligaties, wat de langetermijn rente deed dalen. Iets wat de ECB om de inflatie te bestrijden net wou vermijden.

“We verwachten dat de inflatie te lang te hoog zal blijven”, meldt de ECB in een persbericht. “Daarom heeft de Raad van Bestuur vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen, om ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar de doelstelling van 2%.”