HET PUNT VAN VAN IMPE. Stikstof, het interview dat niet verscheen en de peiling die niet bestond

Halloween valt vroeg dit jaar. Een spookinterview, een spookpeiling en een verrassend stikstofakkoord dat wel eens een spookakkoord zou kunnen blijken. Want er is een politiek akkoord gesloten, maar inhoudelijk zijn ze er nog niet helemaal uit. Dat legt onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe uit in onze politieke podcast ‘Het Punt van Van Impe’: “Vlak voor de verkiezingen gaat dit dossier terugkomen. Met exact dezelfde tegenstelling. Om het dan maximaal electoraal te laten renderen.”