Grote verschillen in aantal kwetsbare kinderen per school: “Sommige scholen doen aan radicale selectie van leerlingen”

Onderwijsdossier: hoe ongelijk is ons onderwijs?

Je kan er niet naast kijken in de cijfers: scholen met veel kwetsbare leerlingen – die bijvoorbeeld thuis geen Nederlands spreken – hebben het veel moeilijker om hun jongeren te doen slagen in het hoger onderwijs. Verschillende experts vinden het dan ook wraakroepend dat de ene school veel meer kansarme kinderen heeft dan de andere. “Vanaf 50-60 procent risicokinderen is het gewoon niet meer werkbaar voor scholen”, zegt professor Martin Valcke.