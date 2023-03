Diesel tanken vrijdag goedkoper

De prijsdaling werd wel deels afgeremd via het zogenaamde cliquetsysteem. Omdat de maximumprijs eerder dit jaar tot een bepaald niveau gedaald is, wordt sindsdien de bijzondere accijns opgetrokken bij elke prijsdaling.

Op diesel geldt sinds maart vorig jaar immers een korting via een daling van de bijzondere accijns. Die accijns gaat nu dus weer een beetje omhoog. De federale regering voerde de korting voor benzine en diesel midden maart in om de forse prijsstijgingen van brandstoffen door de Russische invasie van Oekraïne te milderen voor de consumenten.

Voor diesel is al enkele keren de cliquet in werking getreden. De korting op diesel geldt nog tot en met maart, tenzij het cliquetsysteem ze eerder tenietdoet. Bij benzine is de korting al weggewerkt.

De prijsdaling is het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en biocomponenten in de brandstoffen op de internationale markten.