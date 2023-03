Deschamps maakt Franse selectie voor EK-kwalificatie bekend en wil niets meer horen over hetze met Benzema: “Ik zeg er niets meer over”

Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk heeft drie debutanten opgeroepen voor het duel met Oranje in de EK-kwalificatiereeks. Verdediger Wesley Fofana (Chelsea), middenvelder Khéphren Thuram (Nice) en keeper Brice Samba (Lens) sluiten voor de eerste keer aan bij de verliezende WK-finalist.

Na de verloren eindstrijd tegen Argentinië zag Deschamps onder anderen Hugo Lloris en Raphaël Varane hun interlandcarrière beëindigen. Karim Benzema, die er niet bij was in Qatar vanwege een blessure, is evenmin beschikbaar. De 36-jarige Olivier Giroud zit wel weer bij de selectie.

Tijdens de bekendmaking werd Deschamps gevraagd naar de situatie rond hem en Benzema. Die noemde de bondscoach “een grote leugenaar”. “Ik hoef nergens nog op te reageren, ik zeg er niets meer over. Ik nam het woord om te vertellen wat er is gebeurd en voor mij is deze zaak nu afgesloten”, gaf een geprikkelde Deschamps aan op de persconferentie.

Frankrijk speelt op 24 maart de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland. Drie dagen later speelt de ploeg van Deschamps tegen Ierland.