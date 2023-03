“Ik kon mijn ogen eerst niet geloven”: nieuw document bewijst dat Leonardo da Vinci afstamt van een slavin

Leonardo da Vinci was geen volbloed Italiaan, dat doet een nieuw onderzoek vermoeden. Wetenschappers die in zijn levensverhaal doken, claimen het mysterie opgelost te hebben over wie zijn moeder was. Zij zou een slavin geweest zijn, afkomstig uit de Kaukasus.

Het leven van Leonardo da Vinci is doorheen de jaren al uitgebreid bestudeerd, maar over de identiteit van zijn moeder was lang weinig geweten. Experten zijn het erover eens dat ze Caterina heette en dat Da Vinci in 1452 geboren werd. Hij zou de onwettige zoon zijn van haar en Ser Piero da Vinci, een jonge notaris uit Firenze. Verder werd volop gespeculeerd dat ze een boerin, wees of slaaf was. Een nieuw ontdekt document uit november 1452 van de hand van Da Vinci’s vader blaast dat debat nieuw leven in.

Bevrijding

Carlo Vecce, die jaren het leven en werk van de wereldberoemde wetenschapper en kunstenaar bestudeerde, vond het document in het staatsarchief van Firenze. Dat onthulde hij dinsdag op een persconferentie. “Toen ik dat document zag, kon ik mijn ogen niet geloven”, vertelde Vecce aan NBC News.

Hoewel hijzelf eerst niet geloofde in de theorie dat Da Vinci’s moeder een slaaf was, bevestigt de ontdekking die theorie. Het legt namelijk de bevrijding vast van een slavin genaamd Caterina door haar meesteres, Monna Ginevra. Monna zou gehuwd zijn met een “Florentijnse avonturier” die meerdere slaven uit het gebied rond de Zwarte Zee bezat. “Uiteindelijk wezen alle documenten die ik vond, in die richting en gaf ik me over aan het bewijs”, aldus Vecce.

Het document uit 1452 over Caterina’s bevrijding — © AP