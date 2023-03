JOUW MENING. Begrijp jij dat Stad Antwerpen de nieuwe portretten weghaalt uit trappenhal Arenberg?

Vier foto’s van de gerenommeerde fotograaf Mous Lamrabat die sinds november in de trappenhal van de Arenbergschouwburg hangen, moeten opnieuw verdwijnen. Ze worden vervangen door de klassieke schilderijen die er aanvankelijk hingen. Het is een beslissing van Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), die vindt dat de klassieke schilderijen tot de erfgoedwaarde behoren van de trappenhal. Vanuit de oppositie is Tatjana Scheck (Vooruit) niet te spreken over de ingreep: “Arenberg is een autonoom kunsthuis en het Antwerpse stadsbestuur grijpt nu in de artistieke vrijheid van dit huis in. Het is des te pijnlijker omdat het hier om werk gaat van een Belgische kunstenaar met internationale bekendheid.” Wat denk jij? Begrijp jij de beslissing van het stadsbestuur?