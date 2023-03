Spelers wegsturen en floptransfers binnenhalen: het falende transferbeleid van Bernd Storck bij KV Kortrijk

Christalino Atemona, Martin Regali, Martin Wasinski en Nikolas Dyhr: de vier winterversterkingen die Bernd Storck (60) nodig had om een verlengd verblijf van KV Kortrijk in eerste klasse te verzekeren. Enkel Wasinski doet het naar behoren, de rest is een totale miscast.

Op 22 november 2022 ging het tijdperk Bernd Storck bij KV Kortrijk officieel van start. De Duitser leidde toen zijn eerste training bij rood-wit, met als enige doel de redding. Daarvoor moet alles wijken. Letterlijk – zoals het verplaatsen van zijn bureau – en figuurlijk. De nieuwe Kortrijkse T1 kreeg carte blanche van het bestuur in de hoop dat zijn wonderspreuken van bij Cercle en Moeskroen nog niet uitgewerkt waren. Dat leek aanvankelijk ook zo. De komst van Storck was meteen een schot in de roos toen hij twee keer won op het veld van Leuven en tegen competitieleider Genk. De Duitser deed zijn reputatie alle eer aan.

De wintermercato brak aan en Storck sprak zijn transferwensen uit: een spits, een verdediger en een zes moesten absoluut toegevoegd worden aan de kern. Uiteindelijk kwamen Atemona, Regali, Wasinski en Dyhr de ploeg versterken. “Regali is snel en heeft een neus voor doelpunten. Atemona is sterk en een veelbelovende speler voor de toekomst. Wasinski is een opkomend Belgisch talent. Dyhr moet nog wat wennen. Zijn laatste wedstrijd dateert van november. Met zijn komst hebben we nu meer opties op links. Wij willen hem helpen, maar hij wil het omgekeerd ook”, vertelde Storck indertijd over zijn kersverse aanwinsten. Wasinski bleek inderdaad een prima deal te zijn, maar de anderen zullen even snel vergeten worden als ze aangetrokken werden. Het neusje voor doelpunten dat Regali volgens Storck heeft, hebben we nog niet gezien. Dat Atemona sterk is, klopt, maar voor de rest ziet het er niet echt veelbelovend uit. En dat Dyhr dit KV Kortrijk wil helpen klopt ook niet, want de Deen is nog nooit in actie gekomen voor rood-wit.

Genadeloos weggestuurd

Terwijl Storck dealtjes smeedde op inkomend vlak, stuurde hij enkele gevestigde en bekende namen zonder pardon de laan uit. Dessoleil, Vandendriessche, Radovanovic (zat al in de B-kern), Ilic (die absoluut weg wou onder Storck), Benchaib, De Bruyn en Keïta mochten beschikken. “Dit is 100 procent mijn beslissing”, zei de Duitser over het vertrek van Dessoleil en Vandendriessche. De data van Dessoleil waren volgens hem niet goed genoeg. Begin maart stuurde hij Tanaka, een middenvelder die trouwens al weken niet speelde, het veld op in een driemansdefensie. Storck was waarschijnlijk te koppig om een beroep te doen op Radovanovic of Dessoleil.

Wat is de balans nu van zijn transferbeleid? Simpel. Een mislukking. Storck gooide met Dessoleil, het niet verzoenen met Radovanovic en Keïta, die toch een goede periode kende bij KVK, heel wat kwaliteit weg. Regali, Dyhr en Atemona vingen die leemte niet op én zijn gewenste zes, die ging beslissen over het feit dat KVK in eerste zou blijven volgens hem, kwam er bovendien ook niet. Nu wachten we geduldig op de eerste doelpunten van Regali en het debuut van Dyhr. Want die laatste wou KV Kortrijk komen helpen, nietwaar?