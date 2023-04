BV-managers klappen uit de biecht: “Op restaurant test ik soms hoelang het duurt voor hij over zichzelf begint”

One for the money, two for the show. En drie voor de stille kracht die ervoor zorgt dat niemand over die eerste twee te klagen heeft. De manager, jawel. Weinigen weten hoe het er in het BV-wereldje écht aan toe gaat, maar zij wel: dat het niet al goud is wat zingt, of dat veel bekende Vlamingen een onbekende handleiding hebben. “Het scenario van de film ‘Loft’ schijnt geen fictie te zijn geweest.” Welkom op een unieke rondleiding achter de schermen van de Vlaamse showbizz.

Zullen we beginnen met het geld? In een wereld die aan de buitenkant behangen is met glamour, heeft een manager vaak het imago van iemand die met de geldkoffer aan de rand van een zwembad zit, terwijl z’n artiest in dat geld zwemt. Maar hoe zit dat nu? Van wie is het zwembad? “Een goeie manager is iemand die zijn artiest werk bezorgt”, antwoordt een vijftiger die al veel watertjes heeft doorzwommen, zij het niet in een eigen zwembad. “Ik vind het maar logisch dat de artiest méér aan dat werk verdient dan ik. De manager managet het product, hij bezit het niet.”

Eenzelfde geluid bij andere managers: diegene die zich onder de spotlights in het zweet werkt, verdient de hoofdbrok. Een veelgebruikte regel blijkt die van de 20 procent te zijn: één vijfde van de koek voor de manager, de rest te verdelen onder de artiest en derde partijen zoals klank- of lichtpersoneel. Hoe hoog de inkomsten zijn, hangt af van zaken als de grootte van een event en de populariteit van de artiest. En dus ook een beetje van de manager die zijn artiest(en) in de markt zet.

Leuk loon naar leuk werk

Ter illustratie van goeie marketing én concertgages: de aangepaste prijzen in corona-setting die een artiestenbureau vorige zomer lanceerde. Waar een concert van Belle Perez normaal 2.750 euro kostte, viel de prijs voor maximaal 200 toeschouwers terug tot 2.300 euro, voor veertig minuten. Jo Vally deed het plots met z’n pianist voor 1.250 euro in plaats van 2.225 euro. Leuk loon naar leuk werk. “Maar er zijn er ook die slechts 400 euro krijgen voor hun plekje in een feesttent”, weet een hitmaker die al met diverse artiesten werkte. De veel kleinere namen onder een Vally of Perez noemt de veertiger “de lokale veldrijders die de affiche vullen”. Het klinkt niet eens minachtend.

Niet alle mindere goden hebben het daarom financieel kwaad. Iemand die honderd keer per jaar in een feesttent of kleinere zaal staat, boert wellicht minstens zo goed als een exclusievere collega. “Wees maar zeker dat Yves Segers niét arm is”, zegt de vijftiger met jaren ervaring in de muziek. “En dat er een hoop ‘credibele’ groepen zijn die het veel minder breed hebben omdat ze niet zo hard willen werken als veel populaire artiesten, of zoals de Rolling Stones het op hun leeftijd nog doen.”

De hitmaker knikt. Hij erkent de werkijver van Vlaamse populaire artiesten. “Soms hoor je hen onderling over wie de meeste optredens heeft. Ik heb er dit jaar 150, en jij? Al was dat afgelopen jaar natuurlijk niet zo. Zwijg me van corona. Ik misliep er zelf zeker 60.000 euro door.”

Niet noodzakelijk vrienden

Naast boekhouden moet een manager ook al eens een echt boek of een album mee samenstellen, ja of nee zeggen tegen een geïnteresseerd kledingmerk, de zoveelste scholier afschepen die ‘een interview met een BV’ wil, of discreet een ontmoeting regelen met een doodzieke fan. Geregeld zijn het persoonlijke zaken, wat doet vermoeden dat vriendschap tussen manager en artiest noodzakelijk is om te kunnen samenwerken. Toch is dat níét zo, luidt het. Een topmanager bij een artiestenbureau ontmoette een zangeres bijvoorbeeld nog maar twee keer thuis, terwijl hij met een andere topartiest uit dezelfde stal al op reis ging. Mét vrouw en kinderen. Toch blijft er zelfs dan een grens, luidt het.

De hitmaker lijnt het duidelijk af. In zijn hal hangt een gouden plaat van een groep die hij mee groot maakte. “Maar de artiesten zelf komen er niet in. Een dokter ontvangt toch ook niet in z’n living? Ik vraag me af of je nog even kritisch kan blijven voor een artiest als je te diep in elkaars leefwereld zit. Maar ja, ik zie het anderen doen. Bart Peeters en Niels Destadsbader worden beiden begeleid door hun broer. Wat mij betreft een risico, maar bij hen werkt dat blijkbaar omdat ze goed overeenkomen.”

De vijftiger noemt z’n topartiest – een coryfee die zalen vult van Zwevezele tot Aalst – niet per se een vriend, maar hoort hem tot tien keer per dag. “Soms vraagt mijn vrouw waarom ik nu wéér moet bellen. Maar zo werkt het voor ons. Veel kort overleg voorkomt grote misverstanden. Eén keer per jaar gaan we ook eten terwijl we níét de hele tijd over werk praten. Dat kan dan over van alles gaan: de hobby’s van de kinderen, het nieuwe lief van de dochter… En als het uit is tussen die dochter en haar lief, wil ik het ook graag weten. Voorál dan, eigenlijk.”

Te veel damage bij Dexters

Op dinsdag zijn er vaker telefoons van ontzette artiesten, geeft een medewerker van een kleiner artiestenbureau toe. Die timing is geen toeval; het is de dag waarop de meeste boekskes verschijnen. De vakpers, met daarin het wel en vooral ook het wee van de BV’s. “Wij adviseren onze artiesten niet om de boekskes op te zoeken, maar zelfs wie nee zegt belandt soms in een blad.” Daarbij worden soms buren, collega’s of exen geciteerd over de BV in kwestie, in het slechtste geval allemaal tegelijk. “En dan vragen artiesten ons om een rechtzetting te regelen.”

Het toont aan waarom managers niet per se alles moeten weten van hun artiest, maar wél als het om slecht nieuws gaat. En het liefst zo snel mogelijk. Je wordt maar beter door je eigen artiest ingelicht over onheil, voor een journalist dat doet, en er op de koop toe vervelende vragen over stelt. In het beste geval kan je als manager nog aan damage control doen.

Neem nu een positieve alcoholtest, zegt de veertiger. “Je weet dat zulke berichten veelal de pers halen omdat een agent plots een bekende naam ziet staan en iets te loslippig wordt. Als je op tijd weet waar het gebeurde, kan je proberen om proactief naar het politiekantoor te bellen en om discretie vragen. Met een beetje begrip ligt de zaak zo niet meteen op straat. Maar bon, als Tanja Dexters een Jaguar kapot rijdt op de openbare weg, valt er natuurlijk maar weinig damage meer te controleren.”

Duizendmaal belogen

De vraag of je in de Vlaamse showbizz van vandaag veel seks, drugs en rock-’n-roll vindt, lacht meer dan één manager weg. Al zeker drugs schijnen in het wereldje hoogst uitzonderlijk te zijn. De sponsored by Smirnoff-feestjes met bijhorende baldadigheden zijn al jaren geleden van het BV-toneel verdwenen, zegt een manager, dankzij de druk van social media waar één foute foto fataal kan zijn. Ook in de festivalkleedkamers van Regi Penxten of Willy Sommers vind je volgens de managers geen sterkedrank of pepmiddelen vanop het verlanglijstje, maar veeleer een fles wijn. Regi verkiest rood, Willy wit. Als aaibare leeuwen in hun kooi.

Maar hoe dat nu met die seks zit, vraagt u? Na ‘Eveline’-gate waarbij massaal naaktbeelden rondgingen van enkele vooraanstaande BV’s kan je maar moeilijk geloven dat hun wereld er een van blozende maagden is. “Pff”, zucht de veertiger. “Types die willen vreemdgaan vind je overal, in elke sector.” Anderen knikken. “In ‘normale’ kantoorjobs zal je evenveel of zelfs meer buitenechtelijke seks vinden als in de showbizz,” klinkt het. Eén manager uit de comedywereld voegt daar graag aan toe: “Helaas is het zo. Ik heb die uitleg zelfs gebruikt tijdens mijn scheiding, bij de advocaat.”

En toch zoemen geruchten verdacht vaak in die ene hoek van BV-land. Daar waar iedereen weet heeft van een artiest met een buitenechtelijk kind, waar zelfs de danseressen in de videoclips van een wat oudere zanger niet veilig zijn voor diens avances. Waar een ster pas gaat slapen als-ie alle vrijgezellen heeft gezien. De hitmaker lacht. Hij weet om wie het gaat, in de wereld van de schlagers lijkt er redelijk wat vlees zwak. De vijftiger: “Ik hoor dat ook. Er is mij zelfs verteld dat het scenario van Loft geen fictie was. (glimlacht) Maar zeker weet ik dat niet, ik ben zelf niet in die loft geweest.”

Opvallend discreet

Uiteindelijk zijn artiesten ook maar mensen van vlees en bloed, bij wie dat bloed sneller gaat stromen als er publiek in de buurt is. Zo heeft elke artiest wel zijn handleiding, z’n ijdel kantje of gevoeligheid. De keizer van het Vlaamse lied wordt nog altijd niet graag verrast door pers in de zaal, een kroonprins dacht eens een assistente van een tv-show te verrassen door zich voor haar ogen uit te kleden in z’n loge. Het pakte niet, maar de schade bleek niet groter dan een deukje in een groot ego. Je moét jezelf natuurlijk wel een beetje graag zien voor je dat van volle zalen kan verwachten.

Eén manager neemt bij wijze van vermaak al eens de proef op de som. “Als ik met een BV ga eten, begin ik soms opzettelijk over iemand anders, en kijk ik hoelang het duurt voor m’n tafelgenoot het gesprek richting zichzelf draait. Bij de meesten duurt het geen tien minuten. Nog meer dan van acteurs lijkt het me iets van zangers te zijn. De allerijdelsten zetten zich in een restaurant dan nog eens opvallend discreet aan een tafel in een hoekje, zogezegd om zo weinig mogelijk bekijks te hebben. Maar elke keer ze omkijken missen ze het als er niemand kijkt.” (lacht)