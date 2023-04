Cipiers klappen uit de biecht: “Ik ben geen fan van vrouwelijke cipiers op een mannenafdeling”

Ze leven de klok rond met de verstotenen van de maatschappij: dieven, dealers, gedetineerden van wie zelfs celgenoten niet moeten weten. Ze horen menselijk om te gaan met types als Freddy Horion of Hans Van Themsche, of erger: moordenaars die nog steeds hoog oplopen met hun daden. In de afgeschermde gevangeniswereld waarvan doorgaans enkel echo’s over gijzelingen of zwaar geweld de buitenwereld bereiken, zijn cipiers de ultieme poortwachters. Dit is hun verhaal.

Exclusief in de app Onze journalisten kropen de afgelopen jaren in hun kazuifel van biechtvader en weken alle mogelijke geheimen los. Volledig anoniem, zodat iedereen vrijuit kan praten, zonder potjes gedekt te houden. De reeks ‘Klappen uit de biecht’ vind je nu gratis terug in de app, met elke dag een nieuwe aflevering. Veel leesplezier!

Een gevangenis is geen plaats voor doetjes. Aan beide kanten van de celdeur niet. De cipiers die we spreken, samen goed voor meer dan zestig jaar ervaring in zes Vlaamse gevangenissen, zijn géén beren van kerels, maar mannen met een gehard hoofd. Heb je nodig in hun wereld.

“Ik heb het meegemaakt hoe een gevangenisdirecteur een moordenaar in z’n tuin liet werken en liet spelen met z’n kinderen, in de tijd dat directeurs nog bij de gevangenis woonden”, zegt de ancien van de drie. “Die directeur vond dat er allemaal zo goed uitzien dat de gedetineerde op penitentiair verlof naar zee mocht. (droog) Daar belandde zijn aardappelmesje per ongeluk in de borst van de sociaal assistent die hem begeleidde.”

De gevangene heette Jan Caubergh en overleed in 2013 als notoir psychopaat in de gevangenis van Brugge. Moraal van het verhaal: ook als cipier kan je nooit 100 procent zeker zijn van de gedetineerde die voor je staat. “Vroeger stond op de celdeur waarvoor iemand binnen zat”, zegt de ancien. “Nu hoor je dat als cipier niet meer te weten.” Maar je weet het wél, vult een Oost-Vlaamse collega aan. “Omdat je het hoort van iemand anders, of omdat je in het computersysteem kan kijken.”

Baron Horion

Gouden cipiersregel voor het ontvangen van nieuwe klanten: je kijkt de nieuwkomer in de ogen en sluit een deal. Jij maakt mij het leven hier niet zuur, ik dat van jou niet nóg zuurder. Een soort gentlemen’s agreement, zonder dat het noodzakelijk galant is. “Het signaal dat je niet met je sjokkedeizen laat spelen”, zegt de ancien. “Toen een lid van de Outlaws-motorbende binnenkwam in Leuven-Centraal, waarschuwde iedereen dat hij gene simpele was. Ik heb hem direct apart genomen: Ik weet dat je hier weer weg wilt, maar ik wil níét dat het hier via een ontsnapping gebeurt. Hij keek me aan en zei: Chef, ik ga uw vertrouwen niet beschamen. En hij heeft het niet beschaamd.”

Cipiers dragen geen echte wapens rond de riem. Daarom is hun beste wapen geen schrik hebben. En daarnaast houden cipiers nog wel wat spreekwoordelijke stokken achter de deur om gedetineerden in de pas te laten lopen. Zoals goede of slechte rapporten die hun straftijd kunnen beïnvloeden. Geweigerd werk in de keuken of wasserij waardoor ze geen extra snacks kunnen kopen of schulden aflossen. De voedselbedeling die ‘toevallig’ aan hun neus voorbijgaat. En als de gedetineerde het écht uitgehangen heeft door pakweg de hele nacht keet te schoppen of de alarmbel op de gang te doen luiden, is er ook weleens met de vuisten gesproken, weten anciens. “Er zijn in het verleden al cipiers geweest die moegetergd de cel van een gevangene binnengingen, om hem buiten het oog van de camera’s een lesje te leren. Dat wérkte. Maar met het pamperbeleid en alle advocaten die op het toneel verschenen zijn, is dat niet meer gebruikelijk.”

Vandaag is de standaardprocedure bij gevangenen die de regels zwaar aan hun laars lappen, een apart interventieteam en mogelijk de isoleercel. “Pas op, de zwaarst gestraften zijn doorgaans niet de lastigste klanten”, zegt de Antwerpse cipier. “Types als Freddy Horion die levenslang kregen, leggen zich vaak makkelijker bij hun straf neer, wellicht omdat ze weten dat hen anders een héél lang en lastig gevangenisleven wacht.”

“Eén keer heb ik met Horion vodden gehad, toen hij zijn lakens teruggooide omdat hij vond dat die niet goed gewassen waren”, zegt een collega-cipier. “Baron Horion, noemde ik hem toen. Iets wat ik mocht gaan uitleggen bij de directie.”

© Jan Bosschaert

Geen tweede rechter

Tijdens de celinspecties, het familiebezoek of het occasionele concert: het is een richtlijn dat een cipier elke gedetineerde op gelijke voet behandelt. Ongeacht de feiten die ze pleegden. “Ik vind dat normaal”, zegt de Oost-Vlaming. “Als wíj moeten beslissen welke gevangene een betere of slechtere behandeling verdient, is het einde zoek. Hoe maak je dan een onderscheid tussen iemand die in een opwelling iemand doodde, of iemand die met z’n zatte botten iemand doodreed, of ...?”

De boodschap is duidelijk: cipiers moeten niet ook nog eens voor rechter spelen. Die schijnbaar simpele logica betekent echter ook dat het professionalisme van cipiers flink op de proef gesteld wordt als het gaat over de aanpak van kindermoordenaars, types op wie zelfs medegevangenen spuwen. “Eén keer vertelde een ex-agent me hoe zijn kinderen als konijnen omhoog wipten toen hij erop schoot. (stil)Dan moet je je verstand op nul zetten.” De professionele uitknop blijkt ook voor de andere cipiers het middel te zijn om met zogenaamde ‘monsters’ om te gaan.

Al hangt veel ook af van de manier waarop de gedetineerde zelf in het gevangenisleven staat. In Oudenaarde zit met Hans Van Themsche bijvoorbeeld iemand die vijftien jaar geleden een kind doodschoot, maar door de gevangenisdirectie een “modelgevangene” genoemd is. Ook onze Oost-Vlaming kwam hem al tegen. “En ook ik kan niks slechts zeggen over zijn gedrag. Hij draait netjes mee in de bibliotheekwerking die gedetineerden boeken en films bezorgt. Vriendelijk, maar stil.”

Zowat de helft van de veroordeelden hult zich in stilzwijgen, schatten de cipiers. “Mogelijk omdat ze beschaamd zijn over hun verleden. Het zijn ook vaak diegenen die niet mee gaan wandelen als dat mag. Omdat medegevangenen hen tijdens die groepsmomenten te grazen kunnen nemen.”

Tennis met drugs

Met gevangenen die wel vaak een babbeltje willen slaan, ontstaat in het beste geval een soort vertrouwensband. Die van pas kan komen als je in het werkatelier een groep met nagelpistolen begeleidt. Maar het blijft altijd uitkijken, wil je als cipier niet voor een foute kar gespannen worden.

“Er zijn er altijd die proberen”, zegt de Oost-Vlaming. “Hé cipier, wil je een koekje? Als je dan ja zegt, weten ze dat ze misschien ook iets anders aan je kunnen vragen. Maar drugs of iets anders helpen binnensmokkelen, is het stomste wat je als cipier kunt doen. Je wordt sowieso geschorst.” De ancien zucht. “Gedetineerden hebben veel tijd om plannen te bedenken, hé. En soms worden ook gevoelens in de strijd gegooid. Eerlijk: om die reden ben ik geen fan van vrouwelijke cipiers op een mannenafdeling. Ik zag er te veel die iets begonnen met een gedetineerde. Eentje stond buiten het complex eens te roepen naar haar lief, ze is later opgestapt. Nadien bleek ook dat zij gsm’s bezorgd had die hij dan kon verkopen.”

De Oost-Vlaming zegt in zijn werkomgeving wel al vrouwen gezien te hebben die hun mannetje staan. Hoe dan ook: er zijn meerdere manieren om verboden middelen binnen te smokkelen. Over de gevangenismuren bijvoorbeeld. In zijn Antwerpse instelling vond onze cipier al een gsm in een schuursponsje op de koer – zo geknutseld voor een zachte landing. In Oudenaarde werden al dichtgenaaide tennisballen aangetroffen, die met rackets over de metershoge muren gemept werden. Zit er dan veel drugs in de gevangenis? Ja, klinkt het unaniem. De melkverpakking met dubbele bodem blijkt een klassieker in vele koelkasten. Of de kus na het bezoek: mond op mond en hop, goedje doorgeslikt. “Eén keer vonden we bij een fouillering ook drugs bij iemand die vóór zijn afspraak met z’n advocaat niks op zak had”, zegt de Antwerpse cipier. “Vanwaar kwam dat spul dan?”

Gaten in systeem

Onze Oost-Vlaming schat dat het hooguit enkele dagen per maand echt rumoerig is op de vloer. Zoals die keer dat de adjunct-directeur in Oudenaarde vastgegrepen werd, en een cipier de gijzelactie maar net kon verijdelen door zich op de gedetineerde te storten. Die cipier werd daarbij verwond door het scherpe voorwerp dat de man meegesmokkeld had. Net zo wou onze ancien zich in een andere gevangenis eens op een gevangene storten, toen een collega hem maar net kon wegtrekken voor hij zich op een mes wierp. “En toch is het een job die me geestelijk meer op de proef gesteld heeft dan fysiek”, klinkt het na meer dan 30 jaar dienst.

Bij ontsnappingen is het grootste geweld niet tegen cipiers, maar tegen de infrastructuur gericht. “In Leuven wreven gevangenen soms een stuk muur met bijtende producten in, om ’s anderendaags makkelijker een gat te kunnen maken. Je moet dan vooral niet naïef zijn om te denken dat het om een lek van de chauffage gaat.”

In de gevangenis van Wortel was er vorig jaar één ontsnapping waarbij een Tunesiër via een gat in z’n celmuur vluchtte. En dankzij een alarmsysteem dat niet goed functioneerde, aldus een vakbondsman. “Besparingen en slecht bestuur zorgen al enkele jaren voor gebrekkige infrastructuur”, zegt de Antwerpse cipier. Hij hoorde ook al het verhaal van de omheining met 16.000 volt waar de vluchtende gevangenen niet veel van voelden.

Over één ding zijn de cipiers het unaniem eens: wie de gevangenis uiteindelijk verlaat – op welke manier ook – doet dat níét als een beter mens. “Als een slimmer mens misschien”, zegt de ene, “waarbij een kleine drugscrimineel de truken van de meer ervaren jongens leerde.” En ook wie lang opgesloten bleef in de afstompende routine van de gevangenis, raakt nooit meer klaar voor de maatschappij, vreest de ander. “Een gevangenis lijkt misschien soms op een hotel, maar je wilt er niet blijven.”