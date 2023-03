Franse regering wil pensioenhervorming doordrukken zonder stemming in parlement

Na een goedkeuring in de Senaat deze ochtend, was het in de namiddag aan de Franse volksvertegenwoordigers van het Assemblée Nationale om te stemmen over de pensioenhervorming van president Macron. Die heeft in dat Assemblée geen absolute meerderheid en moest dus op zoek gaan naar stemmen bij andere partijen. Daarvoor werd vooral gekeken naar de conservatieve Les Républicains.

Ondanks het lobbywerk van de voltallige regering die tot op het laatste moment heeft geprobeerd om twijfelende Républicains over de streep te trekken, bleef de uitkomst onzeker. Premier Borne zag daarom soelaas in artikel 49.3 van de grondwet: daarbij werd die moeizame meerderheid onnodig.

Het manoeuvre werd door het halfrond niet in dank afgenomen. De boosheid van de parlementsleden overschaduwde zelfs de tonen van het Franse volkslied. Dat gaat in tegen de Franse traditie: geen geroezemoes in het parlement wanneer de Marseillaise klinkt. Volgens een aantal Franse journalisten komen mensen samen op Place de la Concorde, vlak bij het Elysée.

Hogere pensioenleeftijd

Hoewel president Emmanuel Macron eerder deze week beweerde ‘een solide meerderheid’ te hebben in om zijn wetsvoorstel, waarvan de vlaggenschipmaatregel de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar is, aan te nemen, blijkt die nu toch niet solide genoeg te zijn om de parlementsleden te laten stemmen.

De vakbonden beloven alvast dat de achtste actiedag van gisteren niet de laatste zal zijn. ‘Natuurlijk zullen er nieuwe mobilisaties komen, want het protest is buitengewoon sterk’, bevestigde CFDT-vakbondsvoorzitter Laurent Berger aan AFP. ‘De strijd is niet voorbij en de strijd zal doorgaan tot de hervorming volledig wordt ingetrokken’, beaamde zijn collega van Force Ouvrière, Patrick Privat. De vakbonden komen vanavond om 19 uur bijeen om te beslissen over het vervolg van hun acties.

Oppositiepartij Rassemblement Nationale dreigde meteen met motie van censuur. De linkse oppositie van La France insoumise kwam met een gelijkaardige aankondiging. ‘Er is geen enkele democratische legitimiteit voor de wettekst’, klonk het bij kopstuk Mathilde Panot. Met een motie van censuur kan de oppositie trachten de regering ten val te brengen. De motie moet dan wel de komende 24 uur worden ingediend.

Tot nu berokkenden die moties de regering (die het artikel al verschillende keren heeft ingezet) niet veel schade, omdat linkse en rechtse partijen in het parlement elkaars motie niet steunden. De bereidheid in dit dossier lijkt alvast groter.