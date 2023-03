Sven Kums (34) en Malick Fofana (17) bereiken voor de eerste keer een Europese kwartfinale: “Ik kan het nog niet geloven”

Dit artikel kunnen we niet schrijven zonder stil te staan bij de andermaal waanzinnige stunt die Gift Orban in Istanboel voor elkaar kreeg. “Het is onvoorstelbaar wat Gift hier opnieuw heeft klaargespeeld”, glimlachte Malick Fofana een halfuurtje na het laatste fluitsignaal van ref Bastien. “Het is een plezier om met zo’n aanvaller te kunnen samenspelen. Hij is nog heel jong en laat het ook allemaal zo makkelijk lijken. Hij blijft ook altijd rustig. Zo was hij tijdens de rust heel gefocust en waarschuwde ons zelfs nog dat de match er niet op zat. Na de match was hij natuurlijk wel uitgelaten, maar dat is normaal.” (lacht)

Ook Sven Kums stond nog even stil bij het nieuwste exploot van zijn Nigeriaanse ploegmakker. “Hier zijn stilaan geen woorden meer voor. Het is niet normaal, hè. Voor ons is het natuurlijk perfect. (lacht) Vooral die tweede goal was heel mooi. Bij de derde treffer heeft Gift dan ook nog wat geluk dat die bal toch weer bij hem komt nadat hij eerst had gemist. Tja, is het geluk of kunde om op de juiste plaats te staan? Hopelijk blijft het zo duren.”

“Daarnaast ben ik wel blij dat ook Hugo zijn goaltje kon meepikken”, aldus de 34-jarige middenvelder, die Hugo Cuypers met een heerlijke pass vlak voor de rust een doelpunt aanbood. “We hebben hard getraind op zulke fases en dan is het toch altijd fijn als dit in een wedstrijd een doelpunt oplevert. Een favoriete tegenstander bij de loting? Ik heb niet echt een voorkeur, maar er zitten enkele leuke ploegen tussen. Bepaalde teams zijn misschien zelfs haalbaar. Je zag vandaag dat er voor ons in een goede dag veel mogelijk is.”

Uniek gevoel

En zo staat de gewezen Gouden Schoen ook voor het eerst in zijn loopbaan in een Europese kwartfinale. “Een uniek gevoel. Vooral omdat we in de openingsfase echt niet lekker in de match zaten. We kwamen overal te laat en konden de bal ook niet goed bijhouden. Maar na die 0-1 viel onze tweede goal heel snel en dat betekende een wereld van verschil. Je krijgt dan zoveel vertrouwen. We konden de partij domineren en we pakten de momenten die we moesten grijpen.”

Ook voor Malick Fofana betekende de 1-4-zege in Istanboel, de eerste Gentse uitzege op het Europese toneel van het seizoen trouwens, een unieke ervaring. “Zo’n Europese kwartfinale halen blijft toch wel bijzonder. Ik kan het nog niet geloven. Het besef moet nog wel nog indalen, maar op een dag zal ik hier echt trots op kunnen terugkijken. Het is heel speciaal voor mij om dit nu al mee te mogen maken.”