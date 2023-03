DE INSIDER. Woke-rel in Antwerpen: “De schepen wil tonen dat ze het boek van De Wever heeft gelezen”

De Stad Antwerpen haalt 4 foto’s van de gerenommeerde fotograaf Mous Lamrabat weg uit de traphal van de Arenberg schouwburg. Het doet de woke discussie daar in alle hevigheid oplaaien. Maar wie cancelt wie? En hoe kadert dit in een grotere visie op cultuur van het stadsbestuur? GVA-reporter Sacha Van Wiele legt het haarfijn uit in onze dagelijkse podcast De Insider.