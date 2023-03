Niet vervolgd voor oorlogsmisdaden, wel voor een noodkreet: hoe het Kremlin waarschuwing stuurt naar alle Russische soldaten

Een Russische soldaat is door de militaire rechtbank in Khabarovsk veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Niet voor de oorlogsmisdaden die hij bekend heeft, wel voor de noodkreet die hij de wereld instuurde. “Onze commandanten jagen Russische soldaten de dood in.” Volgens het Kremlin is dat valse informatie over de ‘speciale militaire operatie’. De celstraf moet dan ook een duidelijke waarschuwing zijn naar de rest van het strijdende Russische leger.