Thierry Henry slaat aanbod af om bondscoach Franse voetbalvrouwen te worden

© Action Images via Reuters

Henry was tot eind vorig jaar assistent van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Hij werd door verschillende spelers naar voren geschoven als nieuwe bondscoach, maar zover kwam het niet.

In Frankrijk werd Henry de voorbije dagen gelinkt aan de functie van coach bij het nationale vrouwenteam. De Franse voetbalbond is op zoek naar een opvolger voor de vorige week ontslagen Corinne Diacre en polste Henry effectief.

“Hij overwoog de functie, maar zijn antwoord was uiteindelijk negatief”, legde Aulas uit. “Ik heb hem persoonlijk de vraag gesteld. Hij was aangenaam verrast met het feit dat we aan hem dachten, maar hij doet het niet. Ik denk dat hij verder gaat met andere projecten.”

De Franse vrouwen namen begin maart, 4,5 maanden voor de start van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus), afscheid van Corinne Diacre als bondscoach. De 48-jarige Française lag al een hele tijd onder vuur vanwege haar leiderschapsstijl en gebrek aan succes op grote toernooien.