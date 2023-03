Spanje neemt nieuwe wet aan tegen dierenmishandeling

Het is voor het eerst sinds het einde van Franco’s dictatuur in 1975 dat de wet rond dierenwelzijn in Spanje wordt aangepast. De tekst voorziet nu onder meer in een verplichte vorming voor hondenbezitters, die ook een verbod krijgen om honden langer dan 24 uur alleen te laten. Ook de sterilisatie van katten wordt verplicht, behalve in fokkerijen.

De nieuwe maakt het ook mogelijk om strengere straffen op te leggen voor dierenmishandeling. Die kunnen nu oplopen tot anderhalf jaar celstraf als het dier verzorging nodig heeft, twee jaar als het dier sterft en zelfs drie jaar als er verzwarende omstandigheden zijn. Tot nu toe bedroeg de maximumstraf voor de dood van een dier achttien maanden gevangenisstraf.

Deze wet “zal een einde maken aan de straffeloosheid van mensen die dieren mishandelen” en is een “stap voorwaarts die overeenkomt met de gevoeligheid van onze medeburgers die, in meerderheid, dieren willen beschermen”, aldus Ione Belarra, minister van Sociale Rechten en leider van de radicaal-linkse partij Podemos.

De nieuwe wet heeft geen betrekking op landbouwdieren en jachthonden. Ook stierengevechten maken geen deel uit van de hervorming.