Dave Mattheus begint aan play-offs bij Anderlecht met defensieve problemen: “De druk stijgt nu wel enorm”

Dave Mattheus opent de play-offs met titelverdediger Anderlecht vrijdag in de Zaventemse thuishaven tegen Club YLA. De Ninoofse coach start niet zonder zorgen, want aanvoerder Laura De Neve is out voor de rest van het seizoen en ook Silke Vanwynsberghe is onzeker.

Door de halvering van de punten na de reguliere competitie start Anderlecht met slechts één punt achterstand op OH Leuven. Met een thuispartij tegen Club YLA, een verplaatsing naar Standard en de komst van leider OH Leuven staat Mattheus meteen voor de week van de waarheid.

“Het is een huizenhoog cliché, maar we maken ons op voor tien finales. Ook Racing Genk en AA Gent spelen straks ongetwijfeld hun rol, maar we krijgen wel meteen de drie zwaarste brokken geserveerd”, zegt Dave Mattheus.

“In de eindronde komt het er enigszins op aan om de nodige regelmaat te tonen. Voorts kunnen ook de onderlinge duels met OHL bepalend worden. Het komende drieluik wordt in een tijdspanne van één week afgewerkt en wordt mogelijk al richtinggevend. Defensief wordt het alvast puzzelen. Silke Vanwynsberghe blesseerde zich op training en is onzeker. Met drie wedstrijden per week voor de boeg kunnen we moeilijk risico’s nemen. Het uitvallen van Laura De Neve betekent ook een ferme streep door de rekening. Een volwaardige vervanging is onmogelijk gezien de defensieve kwaliteiten maar ook de leiderscapaciteiten van onze aanvoerster. Andere speelsters moeten dus opstaan, maar een sportieve aderlating is het sowieso.”

Mentale sterkte

Ook de mentale sterkte kan een rol spelen, waarbij de RSCA Ladies toch wat meer maturiteit in huis hebben dan de Leuvense vrouwen. “De druk stijgt nu wel enorm. Na de reguliere competitie werden de punten gehalveerd, maar nu weegt elke wedstrijd door. Vorig seizoen toonde Anderlecht zich mentaal de sterkste in de play-offs. Intussen beschikt OHL wel over een jaartje extra ervaring. Met Ella Van Kerkhoven kreeg OHL er ook een brok ervaring bij en doelvrouw Nicky Evrard betekent ook een troef.”

Bij OHL is de honger groot om een eerste landstitel te veroveren, maar Mattheus vreest geen verzadiging in de hoofdstad na vijf opeenvolgende titels. Voor Lore Jacobs, Ally Thornton, Marie Minnaert en Esther Buabadi zou het bovendien de eerste landstitel betekenen.

“Het risico op verzadiging bestaat uiteraard na vijf landstitels, maar ik koester het vertrouwen dat mijn groep er vol voor gaat. Tegen Club YLA genieten we alvast thuisvoordeel, al wordt dat wel wat afgezwakt door de slechte staat van het veld. Dat is een werkpunt voor volgend seizoen.”