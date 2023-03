Verkoop flessenwater gestegen, maar 2 miljard mensen hebben nog altijd geen veilig drinkwater

De verkoop van gebotteld water schoot de voorbije decennia de lucht in. De laatste tien jaar is de verkoop met 73 procent gestegen tot 270 miljard dollar (254 miljard euro) en 350 miljard liter. Maar dat sluit niet uit dat nog altijd twee miljard mensen geen toegang tot kwalitatief drinkwater hebben.

Met de helft van het geld dat in de hele wereld wordt uitgegeven om gebotteld water te kopen, zou de universele toegang tot drinkbaar water mogelijk gemaakt kunnen worden. Dat blijkt donderdag uit een studie van de Verenigde Naties. Stoppen met het consumeren van gebotteld water zou ook plasticvervuiling kunnen tegengaan. Ongeveer 85 procent van de plastic flessen eindigt op stortplaatsen.

“De perceptie is dat gebotteld water de meest gezonde optie is”, legt Zeineb Bouhlel uit aan het Franse persagentschap AFP. Zij is de hoofdauteur van de studie en onderzoeker aan het Universitair Instituut voor Water, Omgeving en Volksgezondheid van de Verenigde Naties (UNU-INWEH) in het Canadese Hamilton. “Maar we hebben aangetoond dat dat niet noodzakelijk het geval is, en dat mensen voor gebotteld water meer betalen, 150 tot 1.000 keer meer dan voor een liter kraanwater.”

Verontreinigde stoffen

Bovendien zijn in honderden merken van gebotteld water in meer dan veertig landen verontreinigde stoffen aangetroffen, die vaak de lokale of mondiale normen overschrijden, blijkt nog uit de studie. Het onderzoek waarschuwt voor de gebrekkige regulering van de flessenwaterindustrie. De regeringen zouden niet in staat zijn om de snelle uitbreiding van die industrie bij te houden, wat zou kunnen leiden tot een drastische vermindering van de grondwaterstanden.

Twee miljard mensen hebben nog geen toegang tot kwalitatief drinkwater. Hoewel er verbetering te zien is - in 2020 had 74 procent van de wereldbevolking toegang tot drinkbaar water, tegenover 62 procent twintig jaar eerder -, is de doelstelling van de Verenigde Naties om de hele wereld tegen 203 van drinkbaar water te voorzien verre van bereikt.