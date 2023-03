Nu ook Russische geheime dienst getroffen door mysterieuze brand: het werk van Oekraïense saboteurs of van het eigen verzet?

Na een ontploffing brak brand uit in het gebouw van de FSB in Rostov aan de Don. Het was het gebouw waar de diensten zitten die instaan voor de bewaking van de Oekraïense grens. — © REUTERS

Bij een zware brand in de gebouwen van de FSB in Rostov aan de Don is donderdagmiddag minstens een dode gevallen. Sinds het begin van dit jaar wordt Rusland getroffen door een nieuwe golf van mysterieuze branden waarvan wordt vermoed dat het om sabotage gaat. In Rostov startte de brand na een explosie. Als zelfs de gebouwen van de gevreesde Russische geheime dienst niet meer veilig zijn, is dat veelzeggend.