Vermist uranium in Libië teruggevonden op “nauwelijks 5 kilometer” van de opslagplaats

Gewapende strijdkrachten in oost-Libië zeggen dat ze de tien containers met 2,5 ton aan uraniumconcentraat teruggevonden hebben. Het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) maakte woensdagnacht bekend dat het na een inspectie vermist was. Een generaal in het oosten van Libië zegt dat de vermiste vaten zijn gevonden op “nauwelijks 5 kilometer” van de opslagplaats.

De media-eenheid van de strijdkrachten zegt dat ze de containers dichtbij de grens met Tsjaad hebben gevonden. De IAEA heeft de claim nog niet geverifieerd. Het atoomagentschap sloeg woensdagnacht alarm, nadat de inspectie de containers niet kon vinden bij een bezoek aan een site op dinsdag. Dit was in een gebied waar de overheid niet de controle heeft.

De IAEA maakte zich enorm zorgen door de vermissing. “Niet weten waar dat nucleair materiaal nu is, kan een radioactief risico vormen en maakt ons bezorgd om de nucleaire veiligheid”, zei het atoomagentschap in een mededeling. Het zou nog bijkomend onderzoek gaan doen. Hoe het komt dat het uraniumconcentraat plots verdwenen was en wie daar voor verantwoordelijk was, is niet duidelijk.

Uraniumconcentraat is het eindproduct van uraniummijnen en kan worden verrijkt om gebruikt te worden in een kerncentrale maar ook voor een nucleair wapen. Libië probeerde onder de in 2011 verdreven dictator Moammar Kadaffi kernwapens te ontwikkelen. In 2003 werd het nucleaire programma stilgelegd. Libië verkeert sinds de val van dictator Mouammar Kadhafi in 2011 in een grote politieke chaos, met rivaliserende machthebbers in het westen en het oosten van het land en verschillende rebellengroepen.