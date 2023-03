Nog een opvallende naam in voorselectie Rode Duivels: ook jonge middenvelder van AS Monaco maakt kans op selectie

Nadat eerder al de namen van Johan Bakayoko en Maxim De Cuyper waren uitgelekt, blijkt nu dat ook Eliot Matazo (21) en Thomas Kaminski (30) tot de preselectie van de Rode Duivels behoren. Afwachten of ze de definitieve selectie van de Rode Duivels halen, want pas vrijdag om 12 uur maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn namen bekend voor het tweeluik Zweden-Duitsland. Voor AS Monaco-middenvelder en jeugdinternational Matazo zou het alleszins de eerste selectie ooit zijn voor de hoofdmacht van onze nationale ploeg.

Eliot Matazo schippert bij het AS Monaco van trainer Philippe Clement tussen bank en basis. Al vervoert de 21-jarige centrale/defensieve middenvelder de jongste weken steeds vaker een basisplaats en maakt hij ook geregeld de volledige 90 minuten vol. Met zijn vorm zit het dus wel goed.

Doelman Kaminski ontbrak de aflopen weken dan weer in de selectie van Blackburn in de Engelse Championship, maar is nu opnieuw fit na een blessure. Bij de doelmannen is er bovendien een plekje vrijgekomen sinds Simon Mignolet vorige week zijn afscheid als Rode Duivel aankondigde. Kaminski zat in het verleden al vaker in de selectie van de nationale ploeg, maar kreeg nog geen enkele keer speelminuten.