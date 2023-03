Ouders over de stress van een school kiezen: “Het is de nationale loterij, hé. Het is hópen dat je een plekje hebt”

Ouders hebben hoge verwachtingen van de middelbare school van hun kinderen. Maar lang niet ieder kind geraakt binnen in de school van zijn keuze. Het is een angst die bij veel ouders blijkt te leven. “Je kind is een lotje in de loterij, en je kan alleen maar hopen dat het getrokken wordt.” Heb je pech, dan val je er helemaal buiten. Zoals Ariana (13), die graag verzorging wil volgen, maar zich al twee jaar niet op haar plaats voelt op een school waar hout en mechanica de plak zwaaien.