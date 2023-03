Drone van Chinese makelij met bom aan boord neergehaald in oosten van Oekraïne

Oekraïense soldaten konden zaterdag een drone neerschieten in het oosten van het land, zo rapporteert CNN. De Russen voorzagen de commerciële drone, gemaakt in een Chinese fabriek, van een bom. Maar het Oekraïense leger onderschepte hem voor hij schade kon aanrichten.

Vrijdagnacht luidden Oekraïense strijders op Russisch grondgebied de alarmbel, omdat er een drone onderweg zou zijn naar Oekraïne. Dat vertelde de Oekraïense Veiligheidsdienst aan CNN. Daarop waarschuwde de organisatie de soldaten nabij de oostelijk gelegen stad Sloviansk. Niet veel later spotten ze het toestel inderdaad. “We zagen een lichtje knipperen. De troepen haalden de UAV (commercieel onbemand luchtvaartuig, red.) neer”, zei Oekraïens strijder Maksim aan CNN. Doordat de drone zeer laag overvloog, konden ze hem met hun handwapens uit de lucht schieten.

Het bleek te gaan om een Mugin-5 of ‘Alibaba’-drone, een commerciële drone van Chinese makelij die gewoon online te koop is. Die drones zijn niet specifiek bedoeld voor militaire doeleinden, maar deze werd omgebouwd om daarvoor te kunnen dienen. Het toestel bevatte een bom van ongeveer 20 kilogram, die de Oekraïense soldaten later veilig deden ontploffen. Het Chinese bedrijf Mugin Limited liet aan CNN weten het voorval “zeer betreurenswaardig” te vinden.

Volgens Chris Lincoln-Jones, een gepensioneerde Britse legerofficier en specialist in oorlogsvoering met drones, was het toestel echter weinig gesofisticeerd. “Deze specifieke drone, waar we nu naar kijken, zou veel effectiever zijn als er een fatsoenlijke camera in zat.” Volgens hem helpt dit aan te tonen dat Rusland misschien toch niet de militaire grootmacht is, zoals iedereen denkt.