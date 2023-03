Oegandese president noemt homoseksualiteit “een afwijking”

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft homoseksualiteit donderdag “een afwijking” genoemd en heeft ook opgeroepen tot een onderzoek naar homoseksualiteit. De uitspraak komt er op een moment dat de parlementsleden in het conservatieve Oost-Afrikaanse land zich voorbereiden op een stemming over een anti-LGBTQ-wet.

“Homoseksuelen zijn een afwijking van de norm. Waarom? Is het aangeboren of aangeleerd? We moeten deze vragen beantwoorden”, zei de president in een toespraak voor de parlementsleden. “We hebben hier een medisch advies over nodig. We moeten het echt bespreken.”

Homoseksualiteit is momenteel al verboden in Oeganda. In een wetsontwerp, dat begin deze maart naar een parlementaire commissie werd doorverwezen, wordt voorgesteld om nog strengere straffen in te voeren voor mensen die homoseksuele relaties hebben. De maximale celstraf zou worden opgetrokken naar tien jaar.

“Vleselijke kennis van personen tegen de orde der natuur in”, zo staat er letterlijk in het voorstel, wordt strafbaar gesteld.

Complottheorieën

De tekst wordt volgende week in het parlement besproken. Een stemming zou vanaf dinsdag kunnen plaatsvinden.

Op sociaalnetwerksites in Oeganda circuleren steeds meer complottheorieën, waarin schimmige internationale krachten ervan worden beschuldigd homoseksualiteit te bevorderen.

“Westerse landen moeten ophouden de tijd van de mensheid te verspillen door te proberen hun praktijken op te leggen aan andere mensen”, zei Museveni in zijn toespraak.

“Europeanen en anderen trouwen met neven en nichten en naaste familieleden. Hier is trouwen binnen de eigen clan taboe. Moeten we hen sancties opleggen omdat ze met familieleden trouwen? Dat is niet onze taak.”