Jongetje mag aftrap geven in Hongaarse tweede klasse en lijkt van iedereen te mogen scoren... behalve van harteloze doelman 

In de Hongaarse tweede klasse ontstond afgelopen maandag commotie vlak voor de aftrap van de topper tussen MTK Boedapest en Diósgyőri VTK. De bezoekende doelman Zsombor Senkó weigerde immers tot twee keer toe om een jongetje dat de aftrap mocht geven een doelpunt te laten scoren. De supporters in het stadion konden de actie maar matig appreciëren: Senkó bood na afloop zijn excuses aan voor zijn gedrag.

Het was een merkwaardig tafereel, zo vlak voor de wedstrijd tussen MTK Boedapest en Diósgyőri VTK - toen de nummers twee en één in de Hongaarse tweede klasse. Een belangrijk duel dus, waarvoor de 6-jarige Enok Varga - naar verluidt als verjaardagscadeau - de aftrap mocht geven. Het jongetje spurtte nadien met de bal naar het doel van de bezoekende keeper Zsombor Senkó. Alleen had die de boodschap duidelijk niet begrepen.

De 20-jarige Senkó - die na enkele jaren in de jeugdopleiding van Juventus deze winter terugkeerde naar zijn thuisland - stond pal en redde het schot van de kleine Enok. Waarna die achter de bal aan ging en een tweede poging ondernam om de bal in het doel te krijgen. Deze keer pakte Senkó de bal klemvast en trapte hij de bal terug naar de middellijn, tot ongenoegen van het publiek in Boedapest. Enok werd vervolgens door zijn broer van het veld gedragen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na afloop van de wedstrijd bood de doelman zijn excuses aan voor zijn gedrag. De 6-jarige Enok zou van hem ook een uitnodiging ontvangen hebben om de volgende wedstrijd tussen MTK Boedapest en Diósgyőri bij te wonen.

Senkó en zijn team Diósgyőri verloren de match overigens met 4-2 en zijn daardoor leider af in de Hongaarse tweede klasse.