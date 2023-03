Topschutter Thierno Barry staat al vier matchen droog, maar T1 Wim De Decker is niet ongerust: “Overtuigd dat het goedkomt”

“Ik denk wel dat hij ermee bezig is”, schat coach De Decker in. Thierno Barry (midden) leeft van de doelpunten en ziet soms alleen de goal staan, maar daar mag hij zich niet in verliezen volgens de T1. — © Belga

SK Beveren hoopt vrijdagavond tegen Lierse Kempenzonen de goede lijn van de voorbije matchen tegen RWDM en Beerschot door te trekken. Met twee overtuigende zeges (5-0 en 1-5) bleken de bezoekers uit Lier dit seizoen namelijk de favoriete tegenstander van geel-blauw. “De resultaten uit de competitie zijn verleden tijd”, waarschuwt trainer Wim De Decker. “De matchen in de play-offs zijn anders. Natuurlijk willen we negen op negen pakken, maar matchen op rij blijven winnen is niet evident. Thuis kunnen we altijd iets meer, dat bewijzen de statistieken. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Lierse Kempenzonen opnieuw het kind van de rekening wordt. We zitten in de laatste rechte lijn, dus de foutenmarge is klein.”

De Lierse aanvoerder Thibault Van Acker liet na afloop van de reguliere competitie optekenen dat er met enkele ploegen nog een rekening openstond. “Ik heb dat ook gelezen”, grijnst De Decker. “Ik heb het gevoel dat hij het over ons had. Ik ken het huis daar vrij goed. Ach, het is logisch dat de aanvoerder of trainer Tom Van Imschoot dingen zoeken om iedereen extra te motiveren. Dat doen wij ook. Al staat dat los van onze aanpak. Aan ons om daar iets tegenover te zetten.”

Dreiging minder

Beveren hoeft vrijdag één speler alvast niet te vrezen: Serge Tabekou, die deze winter nog op het transferlijstje stond in het Waasland. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden. “Hij stond de voorbije weken in de basis. We hadden ons daar deze week op voorbereid, want met zijn snelheid was hij een gevaarlijke speler. We weten hoe ze dat gaan oplossen, althans dat denken we te weten.”

Geel-blauw is met zes op negen niet slecht aan de play-offs begonnen, al was het voetbal niet even sprankelend als voor de winterstop. “Klopt, maar het is ook maar hoe je het bekijkt”, beseft De Decker dat het momenteel minder spectaculair oogt. “Voor de winterstop creëerden we misschien meer mogelijkheden, al gaven we toen ook meer kansen weg. Bovendien spelen we nu elke week tegen de beste ploegen uit de reeks. Ploegen die het verdienen om hier te staan. Dat zorgt ervoor dat het misschien minder sprankelend oogt. Toch blijven de punten het belangrijkste.”

Proces

Beveren rekent daarvoor op Thierno Barry, de topschutter van geel-blauw met veertien doelpunten. Alleen staat de Franse spits met Guineese roots intussen al vier matchen droog. Trainer De Decker maakt zich voorlopig geen zorgen, al zit het volgens hem wel in het hoofd van Barry zelf. “Ik denk wel dat hij ermee bezig is”, beaamt De Decker. “Dat is een proces waar elke jonge aanvaller door moet. Een speler als Mbokani gaat daar anders me om dan Barry. Barry leeft van de doelpunten, dat is een goede eigenschap voor een spits. Hij ziet soms alleen de goal staan, maar hij mag zichzelf daarin niet verliezen. Je merkt het ook een beetje aan zijn spel. Dat moet hij nog een plaats leren geven. Iedereen binnen de club probeert hem daarin te begeleiden, maar ik ben ervan overtuigd dat het snel in orde komt. Het zou mooi zijn, mocht hij er tegen Lierse Kempenzonen eentje maken.”