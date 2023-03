Poetin-vertrouweling Dmitri Medvedev belooft 15 miljoen dollar aan Wagner-militie om Italiaans minister van Defensie Guido Crosetto om te brengen

Begin deze week. Guido Crosetto zegt dat de Russische privémilitie Wagner verantwoordelijk is voor de “exponentiële toename” van het aantal migranten dat vanuit Afrika Europa probeert te bereiken. “Het gaat om een bewuste strategie, om wraak te nemen op de landen die Oekraïne steunen”, aldus de defensieminister. Om zijn bewering kracht bij te zetten, gaf hij nog volgende cijfers: dit jaar hebben al ongeveer 20.000 migranten Italië bereikt, ten opzichte van 6.100 in dezelfde periode vorig jaar.

In een spraakbericht op Telegram ontkende Wagner-baas Yevgeny Prigozhin met klem de Italiaanse beweringen en slingerde hij er meteen nog enkele verwensingen (zoals “mudak”, wat “klootzak” betekent) bij richting Crosetto. Die laatste liet dat niet aan zijn hart komen. “Ik heb brede schouders.”

Twee Europese cellen

Er zou echter meer aan de hand zijn dan alleen wat verwijten. Volgens de Italiaanse krant Il foglio hebben de Italiaanse inlichtingendiensten een bericht onderschept dat gericht was aan de Wagner-militie. In het bericht zou Dmitri Medvedev een premie van liefst 154 miljoen dollar (ruim 14 miljoen euro) uitloven om Crosetto om het leven te brengen.

De bedreiging wordt zeer ernstig genomen in Italië. Niet alleen weet men dat Wagner minstens twee Europese cellen zou hebben, Medvedev is ook geen kleine garnaal. Tussen 2008 en 2020 was de Poetin-vertrouweling zowel president als premier van Rusland en momenteel doet hij dienst als het plaatsvervangend hoofd van de (machtige) Russische veiligheidsraad. Medvedev loopt al maanden voorop in de ultranationalistische en militaristische propaganda van het Kremlin. “Oekraïne vernietigen is onze plicht”, zo verklaarde hij al meermaals. “Europese hoofdsteden bombarderen? Niet uit te sluiten.”

“Tot stof vergaan”

Dat Medvedev en Crosetto geen vrienden zijn, bleek ook eind januari al. Crosetto had toen gezegd dat “de Derde Wereldoorlog zou uitbreken als Russische tanks ooit Kiev en de grenzen van Europa zouden bereiken”. Waarop Medvedev zijn spierballen had laten rollen: “Als de Derde Wereldoorlog uitbreekt, zal het niet gaan om tanks of gevechtsvliegtuigen, dan zal alles definitief tot stof vergaan.”