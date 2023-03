Kinrooi/Eindhoven

De veertiger Martinus ‘Witte’ van de Sande die in juli van vorig jaar in Kinrooi werd doodgeschoten door Eric V. overleefde in 2021 en 2022 mogelijk al twee moordpogingen. Het was zijn vrouw Debby v.d.V. (36) die geprobeerd zou hebben haar man te vergiftigen.