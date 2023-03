Grote doorbraak in moord op Microsoft-leidinggevende: nieuwe man van ex-vrouw opgepakt

Ruim een jaar na de moord op Jared Bridegan, een leidinggevende bij Microsoft, boekten de autoriteiten een grote doorbraak in de zaak. De tweede echtgenoot van Bridegans ex werd opgepakt, nadat een van zijn voormalige huurders hun gezamenlijke complot aan de speurders uit de doeken had gedaan.

Vorig jaar, 16 februari. Na een etentje met drie van zijn vier kinderen zet Jared Bridegan (33) zijn tienjarige tweeling af bij zijn ex-vrouw Shanna Gardner Fernandez, waardoor hij nog alleen met zijn tweejarig dochtertje Bexley op pad is. Als hij in een welvarende buitenwijk van Jacksonville Beach (Florida) aankomt, merkt hij dat er een autoband op de weg ligt. Een autoband die er bewust was gelegd, om Bridegan in een hinderlaag te lokken. Zodra hij uitstapt om de band te verplaatsen, wordt hij voor de ogen van zijn dochtertje neergeschoten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na maanden van onderzoek wordt in januari van dit jaar eindelijk iemand opgepakt: de 61-jarige Henry Tenon. De man heeft intussen bekend Bridegan te hebben neergeschoten, maar verklaarde ook dat hij niet alleen werkte. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat hij “minstens zes weken lang” heeft samengespannen met minstens één andere persoon om de moord te beramen. Die persoon zou de 35-jarige Mario Fernandez zijn. Hij is niet alleen de tweede echtgenoot van Bridegans ex Shanna Gardner-Fernandez, maar ook een voormalige huurbaas van Tenon.

Donderdag werd Fernandez opgepakt en intussen werd hij officieel aangeklaagd voor moord. De speurders blijven ook Shanna als een verdachte beschouwen.