Al 326 doden na doortocht cycloon Freddy op Malawi

Het dodental na de doortocht van cycloon Freddy is in Malawi opgelopen tot 326. Dat heeft president Lazarus Chakwera donderdag bekendgemaakt. Daarmee komt het aantal slachtoffers in het zuiden van Afrika sinds de storm eind februari toesloeg op ruim 400.

“Sinds gisteren (woensdag, nvdr.) is het dodental gestegen van 225 naar 326 en is het aantal ontheemden in Malawi meer dan verdubbeld tot 183.159”, aldus Chakwera, die naar Blantyre, het epicentrum van het noodweer, is afgereisd.

De cycloon trof de regio tweemaal, door een lusvormig patroon dat zelden door meteorologen wordt waargenomen. Tot nu kostte de ramp ook al het leven aan 73 mensen in Mozambique en 17 in Madagaskar.