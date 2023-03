CONFERENCE LEAGUE. Fiorentina doet wat het moet doen, ook Lech Poznan wint vlot

Djurgarden - Lech Poznan 0-3

Lech Poznan heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinale van de Conference League. Na de 2-0 in de heenwedstrijd, won het ook de terugwedstrijd. Dit keer met 0-3 nadat Djurgarden op slag van rust met tien voort moest door een rode kaart.

Sivasspor - Fiorentina 1-4

Fiorentina heeft gedaan wat het moest doen op het veld van Sivasspor. De Italiaanse ploeg ging met 1-4 winnen en verzekerde zich zo van de volgende ronde.

Slovan Bratislava - Basel 2-2 (1-4 strafschoppen)

Basel had strafschoppen nodig om Slovan Bratislava te kloppen nadat de wedstrijd na de reguliere speeltijd en na verlengingen op 2-2 was blijven steken, net als in de heenwedstrijd. In de strafschoppenreeks was Basel wel overduidelijk de betere ploeg.