Premier Meloni ontmoet overlevenden ramp met vluchtelingenboot in Italië

De rechtse politica sprak tijdens de emotionele bijeenkomst haar diepe en persoonlijke verbondenheid met de slachtoffers uit. Op dit publieke gebaar van Meloni werd al geruime tijd gewacht.

De minister-president verzekerde bovendien dat het zoeken naar de nog vermisten zal doorgaan. Ook beloofde ze rekening te houden met de wensen van de overlevenden, die een beroep hadden gedaan “haar moederhart te laten spreken” en zich in te zetten voor eventuele familiehereniging, waar dan ook in Europa. Meloni zei meer te willen doen aan de crisisbestrijding in de landen van herkomst, maar benadrukte dat de regering vast van plan is mensensmokkelaars hun verderfelijke werk onmogelijk te maken.

Eind februari zonk een gammele boot vol vluchtelingen voor de kust van Calabrië. In totaal kwamen 86 opvarenden om het leven, onder wie 35 minderjarigen.