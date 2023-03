Chinese zakenman Guo Wengui opgepakt in New York: partner van Steve Bannon “troggelde volgers 1 miljard dollar af”, brand in penthouse tijdens huiszoeking

In New York is woensdag de Chinese miljardair Guo Wengui opgepakt op verdenking van onder meer megafraude, witwassen en samenzwering. De federale politiedienst FBI pakte hem op in zijn luxeappartement in Manhattan, waar enkele uren later brand uitbrak.

De 52-jarige Guo Wengui, die eigenlijk Ho Wan Kwok heet maar ook de naam Miles Guo gebruikt, was in 2015 gevlucht uit China omdat hij er dreigde vervolgd te worden. Hij vestigde zich in New York.

Daar liep hij in de kijker door zijn banden met Steve Bannon, een vroegere adviseur van ex-president Donald Trump. Bannon noemde Guo “de Donald Trump van Peking”. Guo en Bannon begonnen een lobby tegen de Chinese Communistische Partij. Twee organisaties die ze samen oprichtten, de Rule of Law Foundation en de Rule of Law Society, zijn ook gelinkt aan het promoten van de theorie dat het coronavirus in een Chinees lab werd gefabriceerd.

Die twee organisaties gebruikte Guo “om volgers te verzamelen die ook tegen China gekant waren en geneigd waren zijn verklaringen te geloven over investeringen en opportuniteiten om geld te verdienen”, volgens de openbare aanklager van het zuidelijke district van New York en de chef van de FBI in New York.

In 2020 werd Bannon opgepakt op een jacht van Guo, in een fraudezaak rond de bouw van een muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Geld gestolen voor zijn luxeleven

Guo Wengui zou onder meer een jacht, landhuis en sportwagen bekostigd hebben met gestolen geld. — © US Attorney’s Office Southern District of New York

Nu is Guo Wengui dus zelf opgepakt in een fraudeonderzoek. De Chinese zakenman zou bij zijn online volgers geld hebben geronseld voor investeringen, maar het geld gestolen en zelf gebruikt hebben om een luxeleven te leiden.

Hij financierde ermee onder andere een 4.645 vierkante meter groot landhuis in New Jersey, een Ferrari van 3,3 miljoen dollar, een gepersonaliseerde Bugatti van 4,4 miljoen, het onderhoud van een luxejacht van 37 miljoen dollar, tapijten ter waarde van 978.000 dollar, een tv van 62.000 dollar en twee matrassen van 36.000 dollar, die hij voor zichzelf en familieleden kocht.

Guo Wengui wordt ervan verdacht tussen 2018 en 2023 “een complexe samenzwering geleid te hebben om duizenden van zijn online volgers meer dan 1 miljard dollar af te troggelen”. Dat deed hij onder meer via investeringen in zijn GTV Media Group, G Club, Farm Loan Program en Himalaya Exchange, met cryptomunten Himalaya Coin en Himalaya Dollar.

De man wordt ook beschuldigd van het “witwassen van honderden miljoenen dollars aan gestolen geld om de illegale activiteiten van de samenzwering te verbergen en de fraudeactiviteiten voort te zetten”.

De politie nam al 634 miljoen dollar in beslag op 21 verschillende bankrekeningen, net als een Lamborghini.

Enkele uren na de arrestatie van de zakenman, brak brand uit in zijn penthouse in New York, terwijl de FBI daar een huiszoeking aan het uitvoeren was. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van die brand.

Enkele uren na Guo’s arrestatie brak brand uit in zijn penthouse. — © REUTERS

Ook financier aangeklaagd

Naast Guo Wengui is ook zijn “financier” Kin Ming Je of “William” Je aangeklaagd. “Je was eigenaar en beheerder van talrijke ondernemingen en investeringsvehikels die centraal stonden in het complot, en was de financiële architect en belangrijkste witwasser”, klinkt het. Miljoenen afgetroggeld geld werden ook overgeschreven naar persoonlijke rekeningen van hem of zijn vrouw. De man met de dubbele Britse en Hongkongse nationaliteit kon nog niet opgepakt worden.

“De beschuldigingen in de aanklacht vloeien voort uit een vermeend uitgebreid en complex plan van de beklaagden en anderen om investeringen in verschillende entiteiten en programma’s aan te trekken door middel van valse verklaringen en voorstellingen aan honderdduizenden online volgers van Guo Wengui”, volgens een persbericht van de openbare aanklagers en de FBI.

Op de elf aanklachten tegen Guo en de twaalf tegen Je – die ook beschuldigd wordt van belemmering van de rechtsgang – staan maximumstraffen gaande van vijf tot twintig jaar celstraf.

Banden met Tony Blair en Rudy Giuliani

Guo zou niet alleen banden gehad hebben met Steve Bannon. Het magazine The New Yorker schreef enkele maanden geleden dat de aanvraag van de zakenman om zijn penthouse te kopen in een exclusief gebouw in New York een persoonlijke aanbeveling bevatte van voormalig Brits premier Tony Blair. Die zou daarin gezegd hebben: “Miles is eerlijk, openhartig en heeft onberispelijke smaak.” Volgens The New Yorker stond Guo in China echter in het middelpunt van “een ontluikend schandaal rond corruptie en spionage”.

De zakenman zou ook honderdduizenden dollars betaald hebben aan “adviseurs van Trump, waaronder Steve Bannon, Rudy Giuliani en de advocaat L Lin Wood, die zich aansloten bij pogingen om de verkiezingen van 2020 om te keren”.

