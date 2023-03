Minister Petra De Sutter vindt gebruik managementvennootschap bij Bpost onaanvaardbaar

Freilich achterhaalde dat er bij de Bpost-dochteronderneming AMP een bestuurder was die gebruikmaakte van een managementvennootschap. Op die manier kunnen sociale en fiscale verplichtingen worden vermeden. Volgens Freilich ging het om AMP-CEO Benoît Dewaele die de constructie gebruikte van april 2021 tot december 2022.

Probleem is dat er in 2019 een wet werd ingevoerd die een verbod invoerde op managementvennootschappen voor overheidsbestuurders. Bpost zelf stelde intussen dat het binnen het wettelijk kader was gebleven, maar omdat de manager als natuurlijk persoon ook in het directiecomité van een dochteronderneming zetelde, was een “op zijn minst dubieuze situatie” gecreëerd.

“Ik verwacht van een overheidsbedrijf dat het een voorbeeldrol vervult. Dit is voor mij onaanvaardbaar. Ik verwacht dat een overheidsbedrijf handelt naar de letter én de geest van de wet”, stelde minister De Sutter. Ze merkte op dat Bpost op eigen beweging de constructie heeft stopgezet. “Het is een goede zaak dat ze niet meer bestaat, maar ik betreur dat ze toch nog werd gebruikt.” Ondertussen werd binnen Bpost een regularisatie ingesteld.

Kamerlid Freilich bleef op zijn honger zitten met het antwoord van De Sutter. Het ontbrak volgens hem aan een sanctie in haar antwoord. “Met dat regularisatieproces probeert Bpost op de ene of andere manier goed te praten dat het geen open kaart speelt”, vindt de N-VA’er. “Hoe laat u toe dat het bedrijf met uw voeten speelt? Het is tijd dat u bij Bpost op tafel slaat.”