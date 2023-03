Kamer keurt btw-verlaging energie met accijnshervorming goed

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de btw-verlaging van 21 naar 6 procent op gas en elektriciteit, gekoppeld aan de accijnshervorming, vanaf 1 april.

De federale regering raakte het enkele weken geleden eens over een reeks energiehervormingen. De btw-verlaging en de daaraan gekoppelde accijnshervorming zaten al langer in de pijplijn. De btw op gas en elektriciteit is al zowat een jaar verlaagd naar 6 procent, maar dat was een “tijdelijke” maatregel om de energiefactuur te drukken. Vanaf 1 april wordt dat tarief dus permanent.

Tegelijkertijd wordt een accijnshervorming van kracht. Accijnzen zijn minder onderhevig aan prijsschommelingen dan btw. Bovendien maakt het ontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een onderscheid tussen basisverbruik en grootverbruik. Indien de prijzen toch fors zouden stijgen, dan zullen de meeropbrengsten via de accijnzen worden afgetrokken van het basisverbruik.

De hervorming kreeg de voorbije maanden extra politiek gewicht omdat ze het ontslag inluidde van Eva De Bleeker (Open VLD) als staatssecretaris van Begroting. Zij had in de begroting enkel de prijs van de btw-verlaging meegerekend, zonder de opbrengsten uit accijnzen mee te nemen. Premier Alexander De Croo hamerde er steevast op dat de hervorming budgetneutraal moest zijn.

Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA herhaalden donderdag dat dit niet het geval is. Peter De Roover (N-VA) bleef daarom aandringen op het achterliggende cijferwerk. Voor Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) gaat het om een “platte belastingverhoging”, waarbij de btw wel wordt verlaagd, maar een deel van die verlaging wordt vervangen door accijnzen.

De Roover en Sofie Merckx (PVDA) hekelden ook dat de prijzen van 2021 worden gehanteerd als basis voor de hervorming, terwijl ze dat jaar ook al waren gestegen. Daardoor kunnen ze niet meer zakken onder het niveau van 2021, luidde de redenering. Minister Van Peteghem sprak die lezing echter tegen. De N-VA’er vreest ook dat er sprake kan zijn van een discriminatie. Dat heeft te maken met gebouwen waarin zowel een handelszaak als woonruimtes gevestigd zijn.